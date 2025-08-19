Переход на цифровые продукты! Как Сбер Банк реализует проекты экологической направленности?

Зеленая экономика и инновационные технологии. 19 августа в Минске стартовала третья международная экологическая выставка. В 2025 году участие в ней принимают свыше 180 компаний. Они демонстрируют свои главные достижения и новые способы помочь природе. Так, скоро одно из подразделений Академии наук начнет следить за состоянием водоемов из космоса. А белорусские школьницы придумали альтернативу пластиковой посуде.

Деньги из того, что под ногами. Вторичная переработка ресурсов – не просто тренд последних лет, это действительно выгодно для страны. К примеру, стеклянной бутылке можно дать вторую жизнь. Из стеклобоя сегодня делают новую экологически чистую и безопасную тару. А главное – получается дешевле.

Сергей Протопопов, маркетолог Белорусской стекольной компании:

Собираем, сортируем и используем обратно в производстве отходы. Мы их перерабатываем, создаем новые баночки, бутылочки. Используем от 30% до 70% отходов стекла при производстве нового продукта. Тем самым мы экономим газ, песок, все остальное сырье, которое используется в производстве стеклянной тары.

Вторичной переработке на выставке – особое внимание. Из отходов можно и нужно выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. На это ориентируют профильное министерство. В планах на ближайшие годы – существенно нарастить объемы переработки.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:

Сегодня мы работаем над тем, что именно Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды будет выполнять роль координатора всех отходов без исключения, как промышленных, так и твердых коммунальных. Буквально недавно утверждено постановление Совета Министров № 444, которым принята стратегия об обращении с отходами. Концептуальная и глобальная задача которой – достигнуть уровня использования отхода не ниже 90 % поэтапно к 2040 году.

Генеральный финансовый партнер выставки – Сбер Банк. Компания давно перестала быть просто финансовым учреждением и реализует ряд проектов экологической и социальной направленности. Например, «Учитель для Беларуси» и «Зеленый марафон», который ежегодно собирает около трех тысяч человек. Продуктовые решения Сбера также разработаны в рамках принципов ESG: экотерминал, который выдает только электронные чеки. Для физлиц в Сбере разработаны платежные стикеры. Такие можно наклеить на телефон, они полностью заменяют банковскую карту, а пластика для них нужно намного меньше.