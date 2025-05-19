Гракун: в 2025-м мы увеличили площадь посадки картофеля на 3 тысячи гектаров

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В текущем году, видя такую ситуацию, мы увеличили площадь посадки картофеля на 3 тысячи гектаров. Мы увеличили площадь посева лука, овощных культур. Более того, по заявке торговых сетей мы высеяли лук не только желтый, привычный нам, но и белый, красный, ялтинский лук. Под заказ торговых сетей мы можем вырастить любую продукцию. Я хочу успокоить население. У нас достаточно технологий, методов и всего для того, чтобы получить и обеспечить свое население. Я же в начале говорил, что всего лишь 10 % нам нужно картофеля изъять из оборота, чтобы обеспечить свое население круглогодично. 6 % для межсезонного периода.

То, что мы еще увеличили площади, будут все овощные культуры «борщевого набора», как привыкли говорить: и капуста, и морковка, и свекла. Мы у Новицкого были на территории хозяйства, технология у него позволяет получать морковку, можно сказать, копать весной. Мы получаем свежую морковь, и в торговых сетях она пользуется спросом. Сам покупаю, смотрю, что всем нравится. Это наша белорусская морковь. То, что заморозки были, я согласен, что они принесли повреждения. Те участки, где площади погибли зерновых, мы их пересеяли, немного было погибшего рапса, есть повреждения сада. Но мы все знаем, что не каждый цветок дает плод. Государство в текущем году выделило 60 миллионов рублей на ликвидацию последствий, то есть заморозков.

Сегодня погодные условия уже начинают устанавливаться нормальные. Пошли дожди. Чтобы растение росло, нужно 10-12 градусов в ночные температуры. И мы увидим, как наверстает. Вспомните нашу весну раннюю. Была, кажется, зима, а потом резкая температура, за три дня мы увидели деревья в листьях. Мы начали кормозаготовку, но думали, еще раньше начнем. Эти заморозки сдержали. Но технологии, разработанные Национальной академией наук, позволяют нам получать устойчивые урожаи при любых погодных условиях. Население наше будет обеспечено всем необходимым.