За текущий год за нарушение ценового законодательства оштрафовали уже на 250 тысяч рублей – Вежновец

Почему лук и картофель самый популярный товар у покупателей и что вызывает перебои поставок? Как защитить отечественный сельхозрынок и обеспечить продовольственную безопасность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как нестабильная весна повлияет на будущий урожай.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Конечно. Вся плодоовощная группа, она находится под ценовым регулированием, находилась до 15 мая. Там были установлены предельные цены на соответствующий вид овощей. За нарушение, за любое превышение двукратный размер штрафа грозит юридическому лицу.

Юлия Сырова, СТВ:

Сколько оштрафовали?

Иван Вежновец:

Значит, мы за текущий год штрафов уже выдали на 250 тысяч белорусских рублей – это в целом за нарушение ценового законодательства. Но я вам хочу сказать о том, что у нас промониторено было больше 1800 объектов, а юридических лиц, которых мы привлекли – это где-то 170, чуть больше 170 субъектов, поэтому я бы не сказал, что это массовое нарушение, но они все равно выявляются.

Кирилл Казаков, СТВ:

То есть до 15 мая картошка, вот она как раз таки к этому моменту исчезла, а после 15 мая, вернее, когда перестали мониторить, она подорожала.

Иван Вежновец:

Не совсем так. Дело в том, что у нас регулирование распространяется на картошку грязную, а если она мытая, то это немножко другие качества, это немножко другая технология, потому что это дополнительные затраты на ее мойку. Соответственно, она не регулируется. И вот те цены, о которых вы называете – это как раз мытая картошка, которую поставляют производители.