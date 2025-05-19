«Людям нужна была картошка, а не королева красоты». Фермер рассказал, почему сети поступили не совсем гибко

Игорь Пакуш, глава фермерского хозяйства:

Я вам скажу, что недоумение это не вызывает, потому что это ситуация, к которой фактически мы подошли. Подошли не в этом году, а подошли чуть раньше. У нас в прошлые годы было все очень хорошо. Когда было достаточно картофеля, достаточно лука, все было довольно высокого качества. В этом году как бы количество... Но ситуация сложилась так, что держатели стабфондов зачастую тогда, в прошлые годы, выходили в проигрыш, были в проигрыше за то, что они держали эти стабилизационные фонды до мая, поставляли качественный товар, все в магазины. И потом, когда товар не выбирался сетями, он в результате оказывался в лучшем случае – на крахмальном заводе, в худшем случае – в навозной яме.

В результате таких действий сети в этом году поступили не совсем гибко. Потому что к любой ситуации надо подходить гибко. Но когда уже в прошлые годы ситуация складывалась так, что картофель принимался на приемках, как будто королеву красоты выбирали. Были завышенные проценты и скидок, и всего остального. Это существенно било по производителям, но поставляли. Ну и вот эта ситуация, когда в конце года, я имею в виду сезона, то есть отсутствие товара. В этом же году, конечно, сложилась ситуация с определенными погодными… То есть картофель сетевого качества, картофельная продукция чуть-чуть уступала прошлогодним. А сети не поступили гибко в этой ситуации. Они пошли по тому же самому пути прошлогоднему. Начали опять приемку осуществлять под 20-30% скидок и все остальное. В начале сезона это все пошло. Производители видят такую прекрасную ситуацию, что опять же мы можем остаться с тем же самым товаром. Но при этом в этом году присутствовал довольно-таки объемный спрос внутри рынка, то есть кроме сетей достаточно потребителей. У нас не только сети, у нас и воинские части, и больницы, и школы тоже к стабфонду привязаны, имеют бюджет. Им нужна была картошка, а не королева красоты.

Хотя наше хозяйство не продало на экспорт ни одной ни картошины, ни луковицы, мы даже не брали лицензии на вывоз, потому что у нас были стабфонды заложены. Мы вначале начали честно исполнять свои обязанности по поставкам продукции. Не буду называть сети, вы называли пустые полки. Начался массовый возврат продукции. Приходит машина, возврат. При этом приезжает представитель МАРТ, не может понять. Берут образцы, а там нет возврата из той же самой партии. То есть вот эта вот ситуация сложилась. Естественно, что нам делать? То есть производителю в целом. Надо как-то перепрофилироваться.