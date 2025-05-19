Почему министру культуры голову не запудришь – Руслан Чернецкий в «Рецепте настоящего белоруса»
Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях – Руслан Чернецкий. Сало, бульба, цибуля – министр культуры накроет стол, как в деревне у бабушки! И расскажет, как не стать заложником одной роли. Что дала армия и почему мужчинам надо служить? В чем прелесть назначения на пост министра?
Смотрите новый выпуск 25 мая в 10:15 на РТР-Беларусь.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сало, бульба, цибуля.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Я лук могу почистить.
Александр Осенко:
Хорошо.
Александр Осенко:
Как вам удалось не стать заложником одной роли, одного амплуа?
Руслан Чернецкий:
Для меня это вызов. Если видят на сцене Руслана Чернецкого, значит, я не доработал.
Александр Осенко:
А что дала армия?
Руслан Чернецкий:
Дорогие молодые люди, вы обязаны просто сходить и служить в армии.
Александр Осенко:
Хотел бы поговорить о той теме, которая близка нам – «Беларусьфильм».
Руслан Чернецкий:
А как мне она близка…
Александр Осенко:
Коллеги не злоупотребляют?
Руслан Чернецкий:
Мне невозможно запудрить голову.
Александр Осенко:
В этом и прелесть вашего назначения, что вы знаете все закулисье.
Руслан Чернецкий:
А это что, это кефир?
Александр Осенко:
Это кефир. Белорусский кефир, все по-настоящему!
Александр Осенко:
Ну, это как у бабушки?
Руслан Чернецкий:
Это как у бабушки!
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 25 мая, на РТР-Беларусь в 10:15.