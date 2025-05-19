Почему министру культуры голову не запудришь – Руслан Чернецкий в «Рецепте настоящего белоруса»

Смотрите новый выпуск 25 мая в 10:15 на РТР-Беларусь.

Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях – Руслан Чернецкий. Сало, бульба, цибуля – министр культуры накроет стол, как в деревне у бабушки! И расскажет, как не стать заложником одной роли. Что дала армия и почему мужчинам надо служить? В чем прелесть назначения на пост министра?

Александр Осенко:

Как вам удалось не стать заложником одной роли, одного амплуа?

Руслан Чернецкий:

Для меня это вызов. Если видят на сцене Руслана Чернецкого, значит, я не доработал.

Александр Осенко:

А что дала армия?

Руслан Чернецкий:

Дорогие молодые люди, вы обязаны просто сходить и служить в армии.