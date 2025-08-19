Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Беларусь

Президент Ирана прибыл в Беларусь с официальным визитом. Борт приземлился в Национальном аэропорту Минск около получаса назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У трапа самолета Масуда Пезешкиана встречала белорусская делегация.

Были соблюдены все законы нашего гостеприимства. Уже по сложившейся традиции высокопоставленный гость из Национального аэропорта направится в сердце белорусской столицы. На площади Победы состоится церемония памяти. Президент Ирана возложит венок к обелиску в честь героев Великой Отечественной войны.

На завтра запланированы переговоры на высшем уровне. Встреча двух президентов Александра Лукашенко и Масуда Пезешкиана пройдет во Дворце Независимости. Лидеры пообщаются сначала в узком, затем в расширенном форматах. После этого состоится подписание двусторонних документов. Именно они помогут наметить новые векторы в партнерстве двух государств.

В повестке переговоров президентов вопросы из экономического блока – торговля, инвестиции, промышленная кооперация. И здесь у Минска и Тегерана потенциал действительно немалый. Второй блок тем – это совместные инициативы в науке, технологиях и образовании. Ну и, наконец, третье направление – взаимодействие Минска и Тегерана в рамках международных структур, таких как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН.