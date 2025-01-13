Что принесёт Беларуси Год благоустройства? Качество и его стандарты обсудили спикеры ток-шоу

Новая планка. Каким в Беларуси будет Год благоустройства? Где добавили в показателях качества? И в чем главные смыслы новых задач по улучшению инфраструктуры, жизни и работы? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, регионов и предприятий, поговорят о перспективах совершенства и о том, что уже достигнуто в 2024 году, который предварял грядущую летоизмерительную пенталогию качества в Беларуси! Результаты белорусов на международных предметных олимпиадах

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Когда мы говорим о критериях, на основании чего можно измерить здесь и сейчас, сравнить, но в целом можно срезы делать по уровню успеваемости сдачи ЦЭ. Или возьмем международные олимпиады. Математику скажу за 2024 год, шесть человек уехало, шесть медалей. Четыре золотых, две бронзовые, пятая позиция среди 109 стран. По линии Госстандарта было проведено порядка 8600 мониторингов

Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Есть у нас проблема с кадрами, есть проблемы с престижностью профессии. Но хочу отметить, что в целом работники ЖКХ – это не только дворники, уборщики, на которых показывают пальцами, что от безысходности идут. К сожалению, уровень заработной платы и престижность этой профессии невысока. Но есть такие профессии, как хаус-мастер. Это тот специалист, который занимается эксплуатацией жилищного фонда, который сегодня оснащен современным оборудованием, инструментом, он ходит по эксплуатируемому жилищному фонду и выполняет определенные функции, которые предписаны в инструкции. Сегодня эта профессия престижная. На ремонтные специальности сегодня людей не найти. Есть определенная проблема, но вместе с тем это достаточно высокооплачиваемая профессия. Что касается дворников и уборщиц, есть проблема. Небольшие зарплаты, тяжелый труд. Кирилл Казаков, СТВ:

Но тут вопрос стоит не в том, что надо платить, чтобы хорошо работали. Когда работают хорошо, надо платить. Тут палка о двух концах. Как с этим работают? Андрей Ромашко:

Тут есть определенные вопросы в части оплаты труда, в части формирования тарифов на уборку подъездов тех же. Но мы сегодня ставим задачу организациям ЖКХ, областным управлениям. Да, есть определенный тариф, услуга, пусть она будет базовая, минимальная, но сегодня мы имеем все возможности потребителю предложить более качественную услугу за другую плату. Потребитель, я уверен, готов платить за качественную услугу. Поэтому стоит задача увеличения качества услуг по санитарному содержанию и необходимость предлагать потребителям качественную новую услугу. Кадлубай: эффективность от прямой линии с педагогами есть

Алена Сырова, СТВ:

Александр Владимирович, вот я знаю то, что Минобр проводил подобную историю – прямую линию для педагогов в том числе. Александр Кадлубай:

По несвойственным функциям последнее вот такое горячее у нас было – излишний документооборот. Алена Сырова:

Ну что, сильно педагоги вам там стремились сказать? Александр Кадлубай:

Я хочу сказать, что самое интересное – эффективность все равно есть, потому что звонки были, в чат-бот писали, вот только количество по предмету линии чат-бота – это 10% в среднем, а в целом нам указывали все равно на какие-то те или иные моменты, где можно было сориентировать местные органы управления. Алена Сырова:

Но эффект был тем, который вы ожидали или нет? Александр Кадлубай:

Ну, в принципе, мы его прогнозировали. В таком объеме. У нас система такая, я же сейчас не скажу, например, за граждан (как Комитет государственного контроля говорит, когда это дорога, когда это там еще какие-то моменты, связанные с проживанием). Если мы ориентируемся на педагогов, мы понимаем, что здесь не будет стопроцентной, сиюминутной отдачи. Вот возьмем, например, вопрос несвойственной функции. Он же непростой. Почему? Объясню. Потому что зачастую есть педагог, который считает, что если он классный руководитель, то ходить домой к ребенку – это несвойственная функция. Хотя это, собственно, прописная истина, что он должен ознакомиться с условиями проживания и так далее. И поэтому здесь этот вопрос непростой. Но результат дал комплекс мероприятий, а не только чат-боты и прямые линии. Соответственно, напоминание местным органам власти о том, что должен кто выполнять, что должен делать учитель, неоднократно со ссылкой на поручение главы государства. В том числе выезд рабочих групп на места. В комплексе это все равно дает результат. Алена Сырова:

Но у вас эта работа будет каким-то образом продолжаться? Потому что мы много говорим об учениках, о родителях. Александр Кадлубай:

Дело в том, что если мы настроены на то, чтобы это было и вошло в норму, это должно на протяжении нескольких лет в системе образования работать в части функционала, например, педагогических работников. Если это какая-то сиюминутная акция, она даст вот такой сиюминутный результат. И потом откат будет все равно в обратную сторону, потому что мы понимаем, что в каждом регионе есть специфика жизни, есть свои устои, скажем так, с точки зрения и опоры на тех же педагогических работников в учреждениях образования. В Беларуси существуют более 120 стандартов по благоустройству – Моргунова