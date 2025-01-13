Наш завод стал открытием для многих предприятий России – заместитель гендиректора БМЗ

Новая планка. Каким в Беларуси будет Год благоустройства? Где добавили в показателях качества? И в чем главные смыслы новых задач по улучшению инфраструктуры, жизни и работы? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, регионов и предприятий, поговорят о перспективах совершенства и о том, что уже достигнуто в 2024 году, который предварял грядущую летоизмерительную пенталогию качества в Беларуси!

Кирилл Казаков, СТВ:

Тут рассказывали нам историю о том, что до того, как санкции ввели на Россию и на Беларусь, вдруг как будто БМЗ никто не видел в России, на российском рынке. А после того, когда вдруг оказалось, что где-то условный метиз надо покупать, оказалось, что есть БМЗ на территории Союзного государства, где очень даже неплохая продукция. Это же тоже показатель качества.