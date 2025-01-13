Кадлубай: с коллегами из России мы разработали национальную систему исследования качества образования

Новая планка. Каким в Беларуси будет Год благоустройства? Где добавили в показателях качества? И в чем главные смыслы новых задач по улучшению инфраструктуры, жизни и работы? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, регионов и предприятий, поговорят о перспективах совершенства и о том, что уже достигнуто в 2024 году, который предварял грядущую летоизмерительную пенталогию качества в Беларуси!

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Та методология, которая применима с точки зрения выстраивания на производстве, в образовании тоже есть определенная методика. И мы помним, что мы участвовали в измерении качества PISA так называемом. Когда наши «партнеры» решили, что Республике Беларусь там участвовать не надо, мы вместе с коллегами из Российской Федерации разработали и опробовали национальную систему, национальное исследование качества образования. Это такая точка отсчета, она включает в себя как раз таки международный опыт методологии измерения. Контрольная группа была 20 тысяч человек – десятиклассников. Мы увидели, что у нас село и город, мы смотрели эти показатели, сейчас про уровни школы говорю, не отличаются, то есть большого разрыва нет.

Посмотрели, какие моменты по направлениям, то есть там была читательская грамотность, математическая грамотность, финансовую грамотность нам предложили коллеги включить. Вот по финансовой, кстати, очень неплохо школьники справились с заданиями. И почему я говорю точка отсчета, потому что через два года снова это контрольная группа, но уже других ребят, будет выполнять данную работу по методике, но не просто, потому что мы два года подождали, а мы скорректировали и подготовку педагогов, учебные программы через наши институты развития и обратили внимание регионов, потому что у нас выборка была по областям, где необходимо обратить внимание, на какие моменты, в каких конкретно регионах педагогическая наша общественность. Это если про школу.

У нас же много уровней образования. Дошкольное образование, я хочу сказать, что нужно немножко похвалиться, потому что глава государства отмечал, что мы создали уникальную систему дошкольного образования на предыдущем педагогическом совете. Она на самом деле уникальная, поскольку у нас 90 % ребят посещают наши дошкольные учреждения, это не досмотр, это развитие. А к моменту выхода на подготовку к школе осуществляется по нашей программе дошкольного образования 100 %. Ребята проходят эту подготовку к школе.