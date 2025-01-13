В 2025 году в Беларуси откроют мусороперерабатывающий завод нового поколения
Беларусь включилась в Новый год благоустройства с амбициозными планами по наведению порядка, улучшению инфраструктуры, качества жизни и условий труда. Впрочем, заметна работа не только на открытых площадках – улицах, парках, скверах, но и на объектах, которые глобально решат не только эстетические, но и экологические задачи.
На эффективную переработку вторичного сырья всех причастных ориентирует Президент. Рассматриваются различные перспективы. Например, применение новейших технологий – получения энергии из отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня в нашей стране 81 линия сортировки и 9 мусороперерабатывающих заводов в Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Минске, Могилеве, Орше и Новополоцке. Эти мощности позволяют сортировать более 1 миллиона ТКО в год.
Существенно увеличить эту цифру поможет новое предприятие, которое создается под Минском, недалеко от полигона «Тростенецкий». Его возможности позволят обрабатывать до 600 тысяч тонн мусора в год и обеспечить стопроцентную сортировку отходов.
О серьезном прорыве для оздоровления экологии и реализации многих задач по работе со вторичными ресурсами – в материале Виктории Ходосок.
Жить на своей земле с максимальным комфортом. Одни измеряют это качеством, другие смотрят на понятие через призму конкретных цифр – сколько и чего, к примеру, построили. Тем более 2025 год – Год благоустройства. Один из таких примеров – вот этот строящийся новый мусороперабатывающий завод. Он находится рядом с полигоном «Тростенецкий». Весь мусор из Минска свозят именно сюда. В день на площадку приезжают порядка 600 машин.
А ведь мусор – это не только проблема, но и ценный ресурс. Как только заработает новый завод, с одной стороны – увеличится мощность переработки до 600 тысяч тонн в год, а с другой стороны...
Игорь Сухаревич, заместитель директора – главный инженер предприятия по обращению с отходами:
Будет произведено около 113 тысяч РДФ-топлива, которое планируется отправить на сжигание в виде топлива на цементные заводы. Во второй очереди полигона планируется ввести мощности по компостированию органической части отходов. Уровень переработки составит до 90 % при вводе второй очереди.
Ответ на вопрос о том, что делать с мусором, отлично знают в Швеции. Страна добилась почти стопроцентной переработки отходов. На свалки попадают менее процента всех бытовых отходов. При этом шведы научились превращать мусор в энергию. О такой эффективности напоминает и наш Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Величайшее дело, если в стране перерабатываются те отходы, которые мы порой зарываем в землю, выбрасываем просто так. И пластик, бумага, и тому подобное. В ближайшее время послушаю доклад, мы давно к этому вопросу подошли. Правительству, губернаторам поручено этим заниматься. Посмотрим, на что мы вышли. В следующей пятилетке мы закончим эти объекты. В этой начавшейся пятилетке. В Году благоустройства, в этом году также немало сделаем. Это огромные ресурсы, огромная экономия, которая сегодня не используется.
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Строить новый мусороперерабатывающий завод начали весной прошлого года. А уже в 2025-м его планируют уже открыть.
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