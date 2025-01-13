В 2025 году в Беларуси откроют мусороперерабатывающий завод нового поколения

Беларусь включилась в Новый год благоустройства с амбициозными планами по наведению порядка, улучшению инфраструктуры, качества жизни и условий труда. Впрочем, заметна работа не только на открытых площадках – улицах, парках, скверах, но и на объектах, которые глобально решат не только эстетические, но и экологические задачи.

На эффективную переработку вторичного сырья всех причастных ориентирует Президент. Рассматриваются различные перспективы. Например, применение новейших технологий – получения энергии из отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня в нашей стране 81 линия сортировки и 9 мусороперерабатывающих заводов в Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Минске, Могилеве, Орше и Новополоцке. Эти мощности позволяют сортировать более 1 миллиона ТКО в год.

Существенно увеличить эту цифру поможет новое предприятие, которое создается под Минском, недалеко от полигона «Тростенецкий». Его возможности позволят обрабатывать до 600 тысяч тонн мусора в год и обеспечить стопроцентную сортировку отходов.