Муковозчик: опубликован индекс стран по IQ – если учитывали беглых, понятно, как мы не попали в тройку

Обновился индекс стран мира по уровню IQ. Беларусь в нем на 16-й позиции. Соседи заметно отстали: Польша – 40-я, Литва – 50-я, а Украина – аж 78-я. Андрей Николаевич, блондинкам этот рейтинг кажется вполне объективным. А вам?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Мне тоже, если, разумеется, верить в рейтинг IQ. Причем наша 16-я позиция прямо-таки заставляет в него верить, особенно если не всматриваться в Россию на 6-й строчке, в Монголию на 7-й, в Армению на 9-й и в Шри-Ланку на 11-й строке. Впрочем, если в том индексе и наши беглые как-то были учтены, тогда понятно, отчего мы не попали в тройку лидеров. Наши невероятно тупые нас в среднем и отбросили назад. Ведь невероятность уничтожает интеллект. Доказано самой природой.

Однако и вот какие еще мнения есть. Основополагающим критерием в этих тестах является ум = логика, что характерно для европейцев. А вот на Востоке ум – это хитрость, а для Азии ум есть трудолюбие и упорство, так они сами определяют. Для Латинской Америки все маньяно с форниенто. А для Северной ум = бабки. Гренландию прикупил – вот ты и самый умный.

На самом деле, девчонки, верить надо не в IQ, а в себя, в свой народ, в своего лидера, в свою страну. Тогда и остальные, глядя на таких счастливчиков, будут и завидовать, и в рейтинге высоко ставить. А доброе слово и кошке приятно, что уж говорить о странах и континентах.