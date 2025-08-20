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Белоруски участвуют в Кубке сильнейших спортсменов по художественной гимнастике в Москве

20 августа 2025 18:24
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В Москве стартовал международный турнир по художественной гимнастике Кубок сильнейших спортсменов. В соревнованиях принимают участие и лучшие белорусские грации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белоруски участвуют в Кубке сильнейших спортсменов по художественной гимнастике в Москве-1

Лидер нашей национальной команды и бронзовый призер Олимпийских игр – Алина Горносько, а также Анастасия Салос, Дарья Ткачева, Алина Речкина, Дарья Веренич и другие. Борьбу за медали поведут и юниорки. Девушки разыграют награды в личном и групповом многоборье, а также в упражнениях отдельных видов. 20 августа прошли квалификационные выступления, традиционно высокий уровень мастерства и подготовки продемонстрировали соотечественницы. Впереди два соревновательных дня и наши спортсменки громко заявили о своих амбициях на пьедестал. 

Первых победителей и призеров – узнаем уже 21 августа.

# Художественная гимнастика

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