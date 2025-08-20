Белоруски участвуют в Кубке сильнейших спортсменов по художественной гимнастике в Москве

Лидер нашей национальной команды и бронзовый призер Олимпийских игр – Алина Горносько, а также Анастасия Салос, Дарья Ткачева, Алина Речкина, Дарья Веренич и другие. Борьбу за медали поведут и юниорки. Девушки разыграют награды в личном и групповом многоборье, а также в упражнениях отдельных видов. 20 августа прошли квалификационные выступления, традиционно высокий уровень мастерства и подготовки продемонстрировали соотечественницы. Впереди два соревновательных дня и наши спортсменки громко заявили о своих амбициях на пьедестал.

Первых победителей и призеров – узнаем уже 21 августа.