Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Были б добрые в силе, а злые – слабы, мы б от тяжких раздумий не хмурили лбы. Если б в мире законом была справедливость, не роптали бы мы на превратность судьбы. Это великий, благородный и прекрасный Омар Хаям, персидский поэт. А сегодня у нас в гостях с официальным визитом иранский президент. Он приехал в страну, где живут по рубаям, по заветам чудесного Омара, где правит Александр Лукашенко. Ложь не есть правда, истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. У нас некоторые поспешили. Дали фальстарт. Троху сошли с ума после звонка Трампа. Им вспомнились сытные вояжи на Запад и восседания в Давосах с мировой элиткой под брускетты и шампанское. Нет, ребята, господами не будем, по-прежнему товарищи, по-прежнему из почвы и судьбы, а не легковесной Европы. Курс на Иран. Даже авиарейс в Тегеран очень скоро откроют прямой. Не надо мариноваться на польской границе, нас там не ждут. Лучше лететь в Персию.

Многополярный справедливый мир. Конец гегемонии. Противостояние с Западом. Этого всего никто не отменял. Даже на поле боя мира еще нет и сложно его предвидеть. А вот ментальный их поход на нас и не думал останавливаться. Не спешите гнуться. Пусть не блестят глаза от бус. Лучше, глядя на США, прочитать все того же великолепного Омара. Лучше впасть в нищету, голодать или красть, чем за стол к блюдолизам презренным попасть. Вот Украина уже попала. Но не за стол, а на стол. Так хотела быть Европой, так из штанов выпрыгивала, так готова была за это на все, так выпучивала глаза при криках о своей «эуропейскости», что тех самых штанов и тех уже не осталось. Судьбу ее решает уже кто угодно, даже финский представитель, но не она. Она – разменная монета. Весь восток страны разрушен, население уполовинено, территории будут потеряны безвозвратно. И только лютые тэцэкашники, как призраки, пьяные и злобные, летают над Днепром.