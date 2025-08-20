Фролов встретился с трудовым коллективом Минского завода гражданской авиации

Развивать кооперационные связи в производстве и обеспечить новые рабочие места. Об этом шла речь на встрече помощника Президента – инспектора по Минску с трудовым коллективом Минского завода гражданской авиации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Фролов посетил цеха предприятия, ознакомился с производством и тем, как здесь идет обновление. Основной пункт в программе – встреча с сотрудниками. В центре внимания – образовательная политика. Говорили о привлечении инвестиций в эту сферу, экспорте образовательных услуг и уровне профессиональной подготовки специалистов. Особое внимание уделили вопросу закрепления кадров и созданию новых рабочих мест. Так, ежегодно на Минский авиаремонтный завод трудоустраивается от 40 до 60 молодых специалистов. Для реализации их потенциала и развития профессиональных навыков создают все условия.

Владимир Пекарский, генеральный директор Минского завода гражданской авиации № 407: Воссозданная программа обучения специалистов, именно тех рабочих специалистов, которые нам нужны. Идем по пути обучения целевиков. Мы понимаем ответственность, понимаем всю долю ответственности, которая, как говорится, последующая, чтобы человек, когда прошел обучение и 5 лет у нас находился, и чтобы это было именно для него рабочее место.

Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:

Нужно развивать оба направления и готовить своих, и развивать все-таки экспорт услуг, поскольку он очень важен. Это возможности получения бюджетных средств нашими учреждениями образования.

Недавно на Минском заводе гражданской авиации ввели комплекс по покраске воздушных судов и их техническому обслуживанию. Освоен также и ремонт семи новых типов воздушных судов. А качество работ позволяет предлагать услуги на международном уровне. Кроме того, здесь реализуют кооперационные связи в рамках Союзного государства.