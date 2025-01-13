Экономический аналитик: пятилетка качества уже была в Советском Союзе

Новая планка. Каким в Беларуси будет Год благоустройства? Где добавили в показателях качества? И в чем главные смыслы новых задач по улучшению инфраструктуры, жизни и работы? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, регионов и предприятий, поговорят о перспективах совершенства и о том, что уже достигнуто в 2024 году, который предварял грядущую летоизмерительную пенталогию качества в Беларуси!

Георгий Гриц, экономический аналитик, член комиссии по качеству Мингорисполкома:

Я бы отметил для зрителей, для аудитории, что, в общем-то, мы вместе с вами посетили целый ряд предприятий в рамках комиссии по проверке качества, по контролю качества Мингорисполкома, мнение сложилось. Я бы тут сказал несколько тезисов, попытался более-менее развернуто ответить на ваш вопрос. Качество – это не сиюминутный проект, то есть не конъюнктурный. Качество стало брендом и Беларуси, и товаров, которые выпускаются. Но мне казалось, и Президент, если трактовать слова Президента, он хотел посмотреть, увидеть показатели роста качества именно за Год качества. 31 декабря 2023 года, 31 декабря 2024 года.

Помните, мы ходили по предприятиям, убедиться, насколько качество продукции за год то ли улучшилось, то ли ухудшилось, невозможно. Почему? Потому что KPI или целевых показателей, к сожалению, правительство не установило, предприятия сами себе не установили. Поэтому это вот та проблема, которую мы выявили с вами и которую надо решить на следующую пятилетку.

Вот вы аналогию проводили с Советским Союзом. Пятилетка качества предстоит. А немногие знают, что пятилетка качества уже была в советские годы, это 1976–1980 годы. Я не поленился, поднял документы эти, там были эти KPI. То есть KPI как раз показали, которые контролируют качество менеджмента. Например, я приведу цифры. Рост количества работников в Советском Союзе планировался на пятилетку в районе 7 %, а в то же время показатели эффективности и ВВП 20 %, вот конкретные цифры, которые покажут, что за счет качества можно обеспечивать рост ВВП и рост благосостояния населения. Это упущение было определенное.