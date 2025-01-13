Минимум на 90% водители и автомобили уже вошли в реестр перевозчиков – КГК

Новая планка. Каким в Беларуси будет Год благоустройства? Где добавили в показателях качества? И в чем главные смыслы новых задач по улучшению инфраструктуры, жизни и работы? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, регионов и предприятий, поговорят о перспективах совершенства и о том, что уже достигнуто в 2024 году, который предварял грядущую летоизмерительную пенталогию качества в Беларуси!

Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета государственного контроля Беларуси:

Я хочу сказать о том, что эта инициатива, в которой в том числе Комитет госконтроля поучаствовал, в скором времени достигнет уже своего высочайшего эффекта. И если на начальном этапе, в ноябре, когда реестр нерегулярных перевозчиков только начал работать, были какие-то опасения о том, что будет много нелегалов или кто-то будет избегать, то сейчас можно смело сказать: минимум 90 % – те водители по количеству, те автомобили, которые были, они уже вошли. По некоторым регионам даже превышено количество водителей, диспетчеров и так далее, которые включились в реестр. То есть эта инициатива нашла свой отклик и, более того, она стала более прозрачной. Ну, конечно же, этот реестр был нацелен, помимо прозрачности, еще и на безопасность, чтобы гражданин-потребитель знал, с кем он едет, куда он едет, что ему гарантирована выдача чека, что ему гарантировано оказание качественной услуги.