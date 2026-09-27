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Новости по тегу #Андрей Ромашко

В Беларуси около 6 тыс. пустующих жилых домов, которые нужно сносить
27 сентября 2026 17:49

В Беларуси около 6 тыс. пустующих жилых домов, которые нужно сносить

Год благоустройства – что успели сделать, что ещё в планах? Обсудили в ток-шоу
13 октября 2025 18:49

Год благоустройства – что успели сделать, что ещё в планах? Обсудили в ток-шоу

Сколько стоит капремонт дома – замминистра ЖКХ назвал цифру
13 октября 2025 17:51

Сколько стоит капремонт дома – замминистра ЖКХ назвал цифру

Не скосил траву – штраф на 1000 рублей! Как в Беларуси борются с проблемой заросших территорий?
15 июня 2025 17:57

Не скосил траву – штраф на 1000 рублей! Как в Беларуси борются с проблемой заросших территорий?

Почему ЖКХ выступило разработчиком указа по изменению работы парковок и автостоянок? Ответил замминистра
09 июня 2025 16:01

Почему ЖКХ выступило разработчиком указа по изменению работы парковок и автостоянок? Ответил замминистра

Что принесёт Беларуси Год благоустройства? Качество и его стандарты обсудили спикеры ток-шоу
13 января 2025 18:34

Что принесёт Беларуси Год благоустройства? Качество и его стандарты обсудили спикеры ток-шоу

Ликвидация последствий урагана – горячая линия ЖКХ приняла порядка 70 звонков за прошедшие 3 дня
25 июля 2024 16:50

Ликвидация последствий урагана – горячая линия ЖКХ приняла порядка 70 звонков за прошедшие 3 дня

В Беларуси изменили законы по эксплуатации жилфонда и управлению им. Нововведения затронут каждого
22 января 2024 16:52

В Беларуси изменили законы по эксплуатации жилфонда и управлению им. Нововведения затронут каждого

«Выгоднее всего сдавать металлолом». Что делать с вторсырьём и можно ли на этом заработать?
08 августа 2023 19:42

«Выгоднее всего сдавать металлолом». Что делать с вторсырьём и можно ли на этом заработать?

Создание условий для вывоза отходов. За первое полугодие 2023-го в Беларуси заготовлено более 400 тысяч тонн вторсырья
08 августа 2023 17:53

Создание условий для вывоза отходов. За первое полугодие 2023-го в Беларуси заготовлено более 400 тысяч тонн вторсырья

«Включение разбито на несколько этапов». Готова ли система ЖКХ Беларуси к отопительному сезону?
07 октября 2020 11:44

«Включение разбито на несколько этапов». Готова ли система ЖКХ Беларуси к отопительному сезону?

«Первые этажи не менее чем в два раза в неделю должны убираться». Какие ещё новшества появятся в многоквартирных домах
08 июля 2020 09:41

«Первые этажи не менее чем в два раза в неделю должны убираться». Какие ещё новшества появятся в многоквартирных домах