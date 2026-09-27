Новости по тегу #Андрей Ромашко

Всего в стране более 17 тысяч пустующих жилых помещений государственного жилищного фонда.
С какими результатами идем к завершению Года благоустройства? Почему порядок – дело не только государственное? Кто самый порядочный в Минской области и что в топе коммунальных чаяний белорусов?
«Порядка 70 % от стоимости всего капитального ремонта в стране – это чисто бюджетное финансирование», – отметил Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.
Хэштег трава по пояс – в тренде. Белорусы возмущены нерасторопностью коммунальщиков.
«Мы этим указом скорректировали понятие парковки, усовершенствовав его и уточнив с учетом существующих реалий».
Как проверяют качество в образовании? Сколько мониторингов проводит Госстандарт? Есть ли эффективность у прямых линий и какие проблемы видят в ЖКХ? Ответы на эти и другие вопросы искали эксперты ток-шоу «По существу».
11 октября 2026 09:48
11 октября 2026 09:11
11 октября 2026 09:00
11 октября 2026 08:43
11 октября 2026 08:36
11 октября 2026 08:31
11 октября 2026 08:19
11 октября 2026 07:56