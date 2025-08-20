Более 160 спортсменов оспаривают награды первенства СНГ по парусному спорту. Соревнования впервые проходят в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Более 160 спортсменов оспаривают награды первенства СНГ по парусному спорту. Соревнования впервые проходят в Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Участники выступают в восьми классах яхт и IQFoil. Сборная Беларуси представлена ребятами из разных регионов нашей страны, также на gервенство приехали атлеты из России. Самым юным спортсменам всего 8 лет. Судьи уверены, что соревнования станут традиционными, а количество участников, результаты и география будут только расти.
Владимир Холодинский, председатель Федерации парусного спорта Беларуси:
Мы для себя рассматриваем исключительно победу в этих соревнованиях. Все-таки мы дома, наши родные стены, наша родная вода, ветер нам, мы надеемся, поможет. Сейчас проходят, можно сказать, такие экзамены, как в школе. После учебного года сезон идет к своему концу. И сегодня у нас и первенство среди юношей проводится, буквально через неделю-вторую произойдет у нас этап Кубка Содружества, где также примут участие российские сильнейшие спортсмены, где будет проводиться отбор национальной команды и Республики Беларусь, и Российской Федерации.
Белорусские яхтсмены долгое время не могли принимать участие в чемпионатах мира и Европы, но в конце июля Международной федерацией парусного спорта было принято решение о допуске наших спортсменов в нейтральном статусе. Это даст дополнительную мотивацию для молодых ребят и возможность заявить о себе на международной арене.
Иван Чичин, участник соревнований:
Все максимально заряжены, чтобы побеждать, поехать туда, на мир, на Европу, начать показывать результаты там, а не только здесь. Поэтому сейчас у нас огромный фокус на подготовке. Мы тренируемся каждый день, выходных у нас нет практически. Думаю, в дальнейшем сможем показать результат.
Завершатся соревнования 23 августа.