Более 160 спортсменов оспаривают награды первенства СНГ по парусному спорту

Участники выступают в восьми классах яхт и IQFoil. Сборная Беларуси представлена ребятами из разных регионов нашей страны, также на gервенство приехали атлеты из России. Самым юным спортсменам всего 8 лет. Судьи уверены, что соревнования станут традиционными, а количество участников, результаты и география будут только расти.

Владимир Холодинский, председатель Федерации парусного спорта Беларуси:

Мы для себя рассматриваем исключительно победу в этих соревнованиях. Все-таки мы дома, наши родные стены, наша родная вода, ветер нам, мы надеемся, поможет. Сейчас проходят, можно сказать, такие экзамены, как в школе. После учебного года сезон идет к своему концу. И сегодня у нас и первенство среди юношей проводится, буквально через неделю-вторую произойдет у нас этап Кубка Содружества, где также примут участие российские сильнейшие спортсмены, где будет проводиться отбор национальной команды и Республики Беларусь, и Российской Федерации.

Белорусские яхтсмены долгое время не могли принимать участие в чемпионатах мира и Европы, но в конце июля Международной федерацией парусного спорта было принято решение о допуске наших спортсменов в нейтральном статусе. Это даст дополнительную мотивацию для молодых ребят и возможность заявить о себе на международной арене.