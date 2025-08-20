В «Смолевуде» стартовали съёмки белорусско-российского фильма о Батьке Минае – делимся подробностями

В «Смолевуде» стартовали съемки белорусско-российского фильма под рабочим названием «Батька Минай. Партизанская легенда». Задействована натурплощадка «Беларусьфильма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже проделана огромная работа: изучены архивные материалы, подобрана команда, подготовлены декорации. Кинолента станет знаковой для обеих стран. Каким был путь от зарождения идеи до реализации. И когда зрители смогут увидеть картину, узнавала Валерия Карачун.

Лента про Батьку Миная – первая совместная работа белорусской киностудии с российским «ВоенФильмом». Позади остался огромной пласт подготовительной работы: согласование сценария, кастинги актеров, подсчет сметы, получение финансирования. И вот прозвучала долгожданная команда – камера, мотор.

За экранизацию героической истории Миная Шмырева взялся известный режиссер и народный артист России Игорь Угольников. Он еженедельно приезжал в Минск, смотрел и тщательно подбирал актеров. И вот он – звездный состав: задействованы, как белорусские, так и российские артисты. В центре сюжета – жизнь и подвиг организатора партизанского движения на Витебщине, Героя Советского Союза Батьки Миная. Сцены продуманы и прописаны досконально. Одним из самых волнующих эпизодов в киноленте станет арест и гибель четверых детей главного героя.

Игорь Угольников, режиссер:

Мы очень тщательно подходили по поиску всех материалов, по написанию сценария. Две студии: студия «Беларусьфильм» и студия «ВоенФильм» объединили свои усилия для производства и создания этой картины. Это союзный, по сути, проект.

Главную роль в картине исполнит Алексей Кравченко. Ровно 40 лет назад актер еще мальчишкой снимался здесь, в Смолевичах, в фильме «Иди и смотри». А теперь играет организатора партизанского движения. Режиссер Игорь Угольников не скрывает, что эта роль писалась именно для Кравченко.