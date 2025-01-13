Максимчук: Брестская область первая в Беларуси создала контакт-центр службы 115

Новая планка. Каким в Беларуси будет Год благоустройства? Где добавили в показателях качества? И в чем главные смыслы новых задач по улучшению инфраструктуры, жизни и работы? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, регионов и предприятий, поговорят о перспективах совершенства и о том, что уже достигнуто в 2024 году, который предварял грядущую летоизмерительную пенталогию качества в Беларуси!

Александр Максимчук, генеральный директор Брестского областного унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я-то считаю, что именно по линии благоустройства. Потому что получается, знаете как, даже если посмотреть службу 115, с момента ее образования. Образовалась служба 115, и мы в Брестской области первыми, наверное, областной контакт-центр создали. И получилось так, что за 2019 год претензий на качество оказанных услуг было больше, чем 116 тысяч. Сегодня мы пришли в 2024 году с 84 тысячами. Это результат какой-то. И это везде по системе ЖКХ так, потому что у нас доведен показатель. Ежегодно нужно уменьшать количество претензий на где-то 1,5 %. Ну и не было, наверное, таких временных периодов, что мы не выполняли это. Ну, где-то были какие-то сбои, понимаете, все-таки есть здесь момент того, что разные условия, погодные условия. Вот один какой-нибудь...