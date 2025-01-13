Работники стадиона «Динамо» присоединились к марафону добра «Наши дети»

А праздник для юных белорусов 13 января устроили на катке. Необычный формат приобрел марафон добра «Наши дети». Мероприятие организовали представители стадиона «Динамо» совместно с Федерацией легкой атлетики и футбольным клубом «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В канун старого Нового года – самое время снова встретиться с Дедом Морозом и оказаться в ледяном царстве. На праздник пригласили воспитанников столичного детского дома «Семь Я».

Ребята скользили по заснеженному катку, пели праздничные песни и делали памятные фото. Не обошлось и без подарков. С собой гости увезли микроволновую печь, набор кухонной посуды, вещи и средства гигиены.

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:

Мы приглашаем уже на протяжении многих лет деток подшефного нам учреждения. Поэтому помимо подарков, новогоднего настроения, потому что именно сегодня так получилось, что в Минске на стадионе «Динамо» есть и снег, и мороз. Мы рады, что дети пришли к нам и с пользой на катке проведут время.