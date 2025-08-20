Белорусы участвуют в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Италии

В Италии стартовал чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Участие в планетарном форуме принимают спортсмены из 70 стран, в том числе и Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напрямую в финал вышли наши каноистки в заезде на 200 метров – Юлия Трушкина и Инна Неделькина. А также каноэ-четверка на 500-метровке. Хороший результат на этой же дистанции показали и наши мужская и женская байдарки-четверки. Экипажи стали первыми на предварительной стадии. Кроме того, борьбу на полукилометре ведет и каноист Глеб Чеботарев, а на дистанции вдвое длиннее Иван Потапенко, у байдарочников – Владислав Кравец. Ангелина Бардановская и Ольга Климова также продолжают свой турнирный путь.

21 августа также отборочные соревнования, а первые медали будут разыграны 22 августа. Всего нашу страну представляют 23 человека.