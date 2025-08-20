Магомедханов принёс белорусской команде первую медаль чемпионата мира по борьбе

Магомедхан Магомедханов стал бронзовым призером чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш представитель вольного стиля, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, на ранних стадиях одолел соперников из Польши и Италии, но в полуфинале уступил американцу Маркусу Блейзу.