Магомедханов принёс белорусской команде первую медаль чемпионата мира по борьбе

Магомедхан Магомедханов стал бронзовым призером чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш представитель вольного стиля, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, на ранних стадиях одолел соперников из Польши и Италии, но в полуфинале уступил американцу Маркусу Блейзу.
В поединке за бронзу он встречался с действующим чемпионом Европы в этом возрасте – Саргисом Бегояном из Армении. Противостояние выдалось упорным и неуступчивым, но итоговая виктория осталась за атлетом нашей сборной – 12:11.
Кроме того, борьбу за место на пьедестале сегодня вели и девушки. К сожалению, подняться высоко по турнирной сетке у них не получилось. Карина Фищук завершила свое выступление в 1/8, а Алевтина Шкуратова – потерпела неудачу в квалификации. Стоит отметить, что конкуренция на соревнованиях высочайшего уровня – всего чемпионат собрал более 600 атлетов.