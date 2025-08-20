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Магомедханов принёс белорусской команде первую медаль чемпионата мира по борьбе

20 августа 2025 18:21
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Магомедхан Магомедханов стал бронзовым призером чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, который проходит в Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш представитель вольного стиля, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, на ранних стадиях одолел соперников из Польши и Италии, но в полуфинале уступил американцу Маркусу Блейзу. 

Магомедханов принёс белорусской команде первую медаль чемпионата мира по борьбе-1

В поединке за бронзу он встречался с действующим чемпионом Европы в этом возрасте – Саргисом Бегояном из Армении. Противостояние выдалось упорным и неуступчивым, но итоговая виктория осталась за атлетом нашей сборной – 12:11.

Кроме того, борьбу за место на пьедестале сегодня вели и девушки. К сожалению, подняться высоко по турнирной сетке у них не получилось. Карина Фищук завершила свое выступление в 1/8, а Алевтина Шкуратова – потерпела неудачу в квалификации. Стоит отметить, что конкуренция на соревнованиях высочайшего уровня – всего чемпионат собрал более 600 атлетов. 

# Борьба

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