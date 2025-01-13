Порядка 300 обращений в месяц – в КГК рассказали о работе чат-бота комитета

Новая планка. Каким в Беларуси будет Год благоустройства? Где добавили в показателях качества? И в чем главные смыслы новых задач по улучшению инфраструктуры, жизни и работы? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, регионов и предприятий, поговорят о перспективах совершенства и о том, что уже достигнуто в 2024 году, который предварял грядущую летоизмерительную пенталогию качества в Беларуси!

Алена Сырова, СТВ:

Мне кажется, в этом как раз таки и была суть. Потому что можно довести какие угодно показатели, например, по качеству дорог. И сказать о том, что мы должны там, я сейчас фантазирую, но условно 100 километров дорожного полотна в течение недели укладывать и менять. Но вопрос в том, насколько качественным опять же оно будет, и в чем проблема, почему эта дорога там портится буквально через две недели. Так вот, Олег Николаевич, наверное, по вашу душу вопрос. Если не вы, да, если не КГК, то кто лучше других знает, почему и без Года качества некоторые качественные показатели не выполняются? Насколько вы вообще удовлетворены результатами прошлого года по тем направлениям, за которые отвечаете?

Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета государственного контроля Беларуси:

Хотелось бы, наверное, напомнить, что работа по качеству у нас ведется не первый год. И несмотря на то, что 2024-й был объявлен Годом качества, все ведомства, в том числе и, как вы говорите, за которые я отвечаю, работали над повышением качества. Если вернуться, в частности, к дорогам, то можно констатировать, что результаты нашей работы, нашего контроля показывают, что качественные показатели на республиканских трассах уже достаточно высокие. Основные проблемы возникают в основном на дорогах местного уровня, более того, скорее не на заасфальтированных. И здесь уже проблемы на местах. Их можно решать без напоминания контролирующего органа. Но, тем не менее, комитет постоянно держит руку на пульсе, как во всех областях, так и в центральном аппарате. И где-то подсказываем, где-то решаем. Тут нужно сделать отсылку к недавнему буквально поручению главы государства, который обратил внимание на необходимость повышения качественной составляющей и обеспечить дороги между агрогородками. То есть обратил внимание на те проблемы, которые присущи сельской местности.