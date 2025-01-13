Порядка 300 обращений в месяц – в КГК рассказали о работе чат-бота комитета
Новая планка. Каким в Беларуси будет Год благоустройства? Где добавили в показателях качества? И в чем главные смыслы новых задач по улучшению инфраструктуры, жизни и работы? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, регионов и предприятий, поговорят о перспективах совершенства и о том, что уже достигнуто в 2024 году, который предварял грядущую летоизмерительную пенталогию качества в Беларуси!
Алена Сырова, СТВ:
Мне кажется, в этом как раз таки и была суть. Потому что можно довести какие угодно показатели, например, по качеству дорог. И сказать о том, что мы должны там, я сейчас фантазирую, но условно 100 километров дорожного полотна в течение недели укладывать и менять. Но вопрос в том, насколько качественным опять же оно будет, и в чем проблема, почему эта дорога там портится буквально через две недели. Так вот, Олег Николаевич, наверное, по вашу душу вопрос. Если не вы, да, если не КГК, то кто лучше других знает, почему и без Года качества некоторые качественные показатели не выполняются? Насколько вы вообще удовлетворены результатами прошлого года по тем направлениям, за которые отвечаете?
Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета государственного контроля Беларуси:
Хотелось бы, наверное, напомнить, что работа по качеству у нас ведется не первый год. И несмотря на то, что 2024-й был объявлен Годом качества, все ведомства, в том числе и, как вы говорите, за которые я отвечаю, работали над повышением качества. Если вернуться, в частности, к дорогам, то можно констатировать, что результаты нашей работы, нашего контроля показывают, что качественные показатели на республиканских трассах уже достаточно высокие. Основные проблемы возникают в основном на дорогах местного уровня, более того, скорее не на заасфальтированных. И здесь уже проблемы на местах. Их можно решать без напоминания контролирующего органа. Но, тем не менее, комитет постоянно держит руку на пульсе, как во всех областях, так и в центральном аппарате. И где-то подсказываем, где-то решаем. Тут нужно сделать отсылку к недавнему буквально поручению главы государства, который обратил внимание на необходимость повышения качественной составляющей и обеспечить дороги между агрогородками. То есть обратил внимание на те проблемы, которые присущи сельской местности.
Алена Сырова:
Ну смотрите, если гражданин обратит внимание местной власти на то, что у меня там какая-то не такая дорога…
Кирилл Казаков, СТВ:
Это чаще всего на прямую линию кому-то. Иногда сразу наверх звонят.
Алена Сырова:
Получит ответ какой-никакой, а вот если госконтроль обратит внимание... Там сразу все сделают.
Олег Кунделев:
Тоже хочу сделать одну ремарочку. Для этого мы проводим как горячие линии, как вы говорите, так и используем какие-то для нас новые способы налаживания взаимодействия с населением. Да, в 2024 году очень востребован оказался чат-бот комитета, на который буквально за месяц поступило порядка 300 обращений. При этом они все были подкреплены, как правило, фото- и видеоматериалами. И когда мы уже доводили это до местных органов власти, это способствовало скорейшему решению проблем.