Восстановить движение по путепроводу в районе проспекта Независимости планируют до конца 2025-го

В столице продолжается ремонт путепровода в районе проспекта Независимости и улицы Московской. Движение по нему восстановят до конца 2025 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столице продолжается ремонт путепровода в районе проспекта Независимости и улицы Московской. Движение по нему восстановят до конца 2025 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Как идут ремонтные работы, оценил и мэр Минска Владимир Кухарев. В целом график соблюдается. На некоторых участках работы даже идут с небольшим опережением. Сейчас специалисты заканчивают монтаж стали железобетонного пролетного строения.
Также поставлена задача за сентябрь закончить работы по улице Бобруйской, чтобы уже в начале октября обеспечить по ней движение.
Сергей Рубченя, Директор филиала МСУ-2 ОАО «Мостострой»:
Все строители нацелены на результат, превышающий нормативные сроки строительства. Все сделано для того, чтобы гости и жители города получили новый подарок до конца года.
Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Порядка 65-70 % объемов работ уже выполнено. По отдельным элементам, таким как железобетонное пролетное строение, металлическое пролетное строени –, эти работы выполнены уже в объеме почти под 100 %, то есть металл собран на 100 %. Приступаем к подготовительному периоду и будем опускать его на проектные отметки.
На объекте задействовано от 60 до 100 специалистов. Работы ведутся ежедневно, в круглосуточном режиме и без выходных.