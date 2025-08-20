Восстановить движение по путепроводу в районе проспекта Независимости планируют до конца 2025-го

В столице продолжается ремонт путепровода в районе проспекта Независимости и улицы Московской. Движение по нему восстановят до конца 2025 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как идут ремонтные работы, оценил и мэр Минска Владимир Кухарев. В целом график соблюдается. На некоторых участках работы даже идут с небольшим опережением. Сейчас специалисты заканчивают монтаж стали железобетонного пролетного строения.

Также поставлена задача за сентябрь закончить работы по улице Бобруйской, чтобы уже в начале октября обеспечить по ней движение.