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Восстановить движение по путепроводу в районе проспекта Независимости планируют до конца 2025-го

20 августа 2025 18:08
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В столице продолжается ремонт путепровода в районе проспекта Независимости и улицы Московской. Движение по нему восстановят до конца 2025 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Восстановить движение по путепроводу в районе проспекта Независимости планируют до конца 2025-го-2

Как идут ремонтные работы, оценил и мэр Минска Владимир Кухарев. В целом график соблюдается. На некоторых участках работы даже идут с небольшим опережением. Сейчас специалисты заканчивают монтаж стали железобетонного пролетного строения. 

Также поставлена задача за сентябрь закончить работы по улице Бобруйской, чтобы уже в начале октября обеспечить по ней движение. 

Восстановить движение по путепроводу в районе проспекта Независимости планируют до конца 2025-го-4

Сергей Рубченя, Директор филиала МСУ-2 ОАО «Мостострой»:
Все строители нацелены на результат, превышающий нормативные сроки строительства. Все сделано для того, чтобы гости и жители города получили новый подарок до конца года.

Восстановить движение по путепроводу в районе проспекта Независимости планируют до конца 2025-го-6

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Порядка 65-70 % объемов работ уже выполнено. По отдельным элементам, таким как железобетонное пролетное строение, металлическое пролетное строени –, эти работы выполнены уже в объеме почти под 100 %, то есть металл собран на 100 %. Приступаем к подготовительному периоду и будем опускать его на проектные отметки.

Восстановить движение по путепроводу в районе проспекта Независимости планируют до конца 2025-го-8

На объекте задействовано от 60 до 100 специалистов. Работы ведутся ежедневно, в круглосуточном режиме и без выходных.

# Дороги # Строительство # Сергей Рубченя # Сергей Панев # Ремонт и капремонт в Беларуси

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