Что было: Ждём Олега Знарка? /10 хитов про осень

Марадоны нет. Будет ли Знарок?

Интересно, кому пришла идея пригласить Олега Знарка возглавить минское хоккейное «Динамо»? Замысел инициатора объясним: если звёздный российский тренер в настоящий момент без работы, почему бы его не сосватать «зубрам». Сам тренер не отрицает, что к нему обращались. Знарок ушел отдыхать, оставив работу в питерском СКА, который он вел в течение двух последних лет. В 2014 году он сделал сборную России чемпионом мира, в 2015 команда завоевала серебро, в 2016-2017 – бронзу, в 2018 году Россия с ним стала олимпийским чемпионом. Знарок – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. И птицу такого высокого полета мы хотим приземлить на белорусскую ниву?! Минское «Динамо» под руководством канадского специалиста Горди Дуайера не показывает высоких результатов. Напротив, сейчас команда занимает последнее место в Западной конференции КХЛ, набрав только два очка в шести играх. Знатоки поговаривают, что замена главного тренера – вопрос скорый и неизбежный. Сегодня минчане на выезде встречаются с серьезным соперником –ярославским «Локомотивом». Можно догадываться, что итог матча станет очередным упреком тренерскому штабу. Так почему бы не предложить работу отдыхающему профессионалу? Правда, хоккейные обозреватели в России высказывают мнение, что тренер Знарок стоит таких денег, каких белорусы ему платить не смогут. По данным некоторых российских СМИ, его зарплата в СКА составляла без малого 60 тысяч долларов в месяц. Что решит Знарок? Признаться, не хотелось бы, но, думается, что вся эта история для белорусского хоккея закончится ничем, напоминая затянувшийся футбольный проект «Марадона едет в Брест». Сколько уж времени прошло, а сеньор Диего все никак не приступит к своим контрактным обязанностям в местном клубе «Динамо». При этом новости о нем из-за морей и океанов приходят регулярно. Последняя из них – Марадона подписал контракт с мексиканским клубом. Чего ждать дальше?

Лучшие песни про осень

Несмотря на то, что лето держится изо всех сил, мы встречаем золотую осень – пору года, любимую дачниками, картофелеводами и сентиментальными музыкантами и поэтами. Сегодня не будем про урожай, центнеры с гектара. Об этом нам позже расскажет Леонид Заяц. Мы же предлагаем окунуться в осеннюю лирику. Для этого подобрали 10, на наш взгляд, самых популярных у людей разных поколений песен об осени. Давайте их вспомним! Если наши вкусы не совпали или что-то важное мы упустили, не обессудьте!

1. «Что такое осень?» Песня Юрия Шевчука, ДДТ. Он написал ее в сентябре 1991 года. В унылом настроении музыкант бродил по старинному Никольскому кладбищу в Питере и сочинял стихи. Потом придумал музыку. Так и получился хит на все времена.

2. «Осень, прозрачное утро». Танго, покорившее довоенную страну, было написано Вадимом Козиным во время его гастролей в Донбассе. Это был 1936 год. Популярная в то время эстрадная певица Елизавета Белогородская принесла Козину стихи. Он тут же на рояле подобрал мелодию. А вечером на концерте в Донецке состоялась премьера песни. Он пел ее и всю войну, часто выступая на фронтах, и после, пока не попал на Колыму по статье «мужеложство». За гомосексуализм при Сталине сажали.

3. «Вальс бостон». Александр Розенбаум написал песню в 1981 году. Как он рассказывал в одном из интервью, однажды утром ему в голову пришли и слова, и мелодия. Песня стала очень популярной в СССР, редко какой всесоюзный концерт обходился без нее. Правда, Розенбаума некоторые критики подозревали в плагиате. Они утверждали, что мелодия песни повторяет «Шербургские зонтики» Мишеля Леграна в исполнении Луи Армстронга, только темп изменен.

4. «Листья желтые над городом кружатся». Песня – юбиляр. В этом году шлягеру 50 лет. Стихи написаны латышским поэтом Янисом Петерсом в 1968 году под музыку Раймонда Паулса. Но популярной она стала после того, как Игорь Шаферан перевел стихи на русский язык.

5. «Осень, осень…» Группа «Лицей». В конце 1995 года гитарист группы «Воскресение» Алексей Макаревич (двоюродный брат Андрея) сочинил для трио стихи и музыку этой песни. В группе солисткой работала Анастасия – приемная дочь автора. Песня стала хитом, в то время просто не умолкала, а клип не сходил с телеэкранов.

6. «Осенний джаз». Анжелика Варум сама написала стихи и музыку этой песни. В 1995 году был выпущен альбом «Осенний джаз», который был признан лучшим альбомом года и завоевал премию «Овация». Клип на эту песню стал лучшим клипом года, а Анжелика Варум была признана лучшей певицей того же года.

7. «Осень». Баста (Василий Вакуленко). В 2006 году его клип «Осень» из альбома «Баста-1» впервые попал на центральное телевидение. В роли главного героя снялся сам рэпер. После клипа Баста на некоторое время прекратил выступать – ушел с головой в написание нового альбома. И он-таки появился в 2007 году.

8. «У берез и сосен». Юрий Антонов. В 1973 году на фирме грамзаписи «Мелодия» вышла первая пластинка музыканта. Там была и песня «У берез и сосен», стихи к которой были написаны поэтом-песенником Игорем Шафераном. В 2015 году в телепроекте «Главная сцена» Антонов спел эту композицию в дуэте с Григорием Лепсом. Исполнение понравилось зрителям.

9. «Красно-жёлтые дни». Автор текста и музыки – Виктор Цой. Никогда не исполнялась им на концертах. Эта песня группы «Кино» впервые была опубликована после трагической смерти автора 15 августа 1990 года.

10. «Московская осень». Александр Иванов. Автором песни является Михаил Шелег, исполнитель шансона, лауреат премии «Шансон года». Писал в основном песни, которые вполне могут пополнить репертуар колоний и тюрем. С ним сотрудничают многие популярные исполнители русского шансона.

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В.Д.