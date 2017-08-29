Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Чем, по-вашему, жизнь в 60 лет отличается от жизни в 50?

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:

Тем, что ты на 10 лет старше.

Ощущения лучше не делаются, врать не буду.

А творческий запал, если можно так сказать?

Андрей Макаревич:

Творческий запал от возраста не зависит.

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