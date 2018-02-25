Финальный матч ОИ-2018 по хоккею завершился победой хоккеистов из России

Новости России. В финальном матче по хоккею на Олимпиаде спортсмены из России победили команду Германии. В овертайме россияне смогли вырвать победу со счётом 4:3.

Российские хоккеисты вышли в финал впервые за 20 лет, и впервые за 26 лет победили в нём, завоевав золото. В ворота немецкой команды шайбы забили Войнов, два раза Гусев и в овертайме – Капризов.

Россияне начали турнир по хоккею с поражения Словакии. За первые четыре минуты матча российские спортсмены установили счёт 2:0. Но к концу матча противник сумел победить со перевесом 3:2.

После поражения хоккеисты из России смогли собраться и больше не проигрывали. Во втором матче они разгромили Словению со счётом 8:2. В третьем матче российские спортсмены встретились с командой США, которую одолела со счётом 4:0. В четвертьфинале российские хоккеисты обошли Норвегию со счётом 6:1. В полуфинале спортсмены из РФ обыграли сборную Чехии со счётом 3:0.