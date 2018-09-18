«За два часа тренировки радист тратит столько же калорий, как за час тяжелоатлет». Чем полезна скоростная радиотелеграфия?

С 15-ого Чемпионата мира по скоростной радиотелеграфии белорусы вернулись с триумфом. В копилке победителей 53 медали в личном зачете, из которых 37 – высшей пробы.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – многократный чемпион мира по скоростной радиотелеграфии – Анастасия Ильина и многократный чемпион мира по скоростной радиотелеграфии – Анна Шевеленко.