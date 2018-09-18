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«За два часа тренировки радист тратит столько же калорий, как за час тяжелоатлет». Чем полезна скоростная радиотелеграфия?

18 сентября 2018 09:28
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С 15-ого Чемпионата мира по скоростной радиотелеграфии белорусы вернулись с триумфом. В копилке победителей 53 медали в личном зачете, из которых 37 – высшей пробы. 

«За два часа тренировки радист тратит столько же калорий, как за час тяжелоатлет». Чем полезна скоростная радиотелеграфия?-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – многократный чемпион мира по скоростной радиотелеграфии – Анастасия Ильина и многократный чемпион мира по скоростной радиотелеграфии – Анна Шевеленко

«За два часа тренировки радист тратит столько же калорий, как за час тяжелоатлет». Чем полезна скоростная радиотелеграфия?-4

Кто был самым сильным конкурентом на Чемпионата мира по скоростной радиотелеграфии? Что такое радиотелеграфия? Насколько сложно изучить этот механизм?  

Подробности – в видеоматериале.  

# Белорусские спортсмены # общество # Анастасия Ильина # Анна Шевеленко # Фотофакт

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