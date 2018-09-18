1 день – 1 минута, 42 дня пути. Семья из Беларуси сняла фильм-путешествие по Америке

Семейная пара из Минска сорвалась в путешествие по США, чтобы каждый день постить по минутному видео. Шри-Ланка, Италия, Франция…



За их плечами уже более 20 стран и 60 городов. В прошлом году к списку посещённых мест добавились Нью-Йорк и Чикаго.

Подобно Христофору Колумбу, любители автопутешествий Вадим и Алеся открыли для себя загадочную и полную неожиданностей Америку.

Алеся и Вадим Ключник, тревел-блогеры:

Путешествие на машине по Америке – это мечта любого автопутешественника, это легендарный маршрут, мать дорог 666, это было логично. Мы давно хотели сделать, но это недешево, не было возможности. Нашелся друг, который дал нам машину бесплатно, поэтому мы – все, надо ехать.

1 день – 1 минута. 14 тысяч километров. 42 дня пути – для туристов с большим опытом пойти на такую авантюру было легко. Американская мечта последние 20 лет не давала покоя.

Алеся Ключник:

Делать каждый день видео, и один день умещать в одну минуту. Во-первых, мы будем знать, с чем работать, то есть это один материал.

Точкой отсчета стал город, который никогда не спит. Дальше был не менее динамичный Чикаго. Увидеть Ниагарский водопад и вовсе было своеобразным пунктиком.

Вадим Ключник:

Мой брат ездил туда в 90-х и привез большой постер, где был Ниагарский водопад, я смотрел и думал, как же туда попасть. И вот я там был, смотрел и вспоминал эти моменты из детства.

Пилотный проект принес миллионы лайков. Кино смотрели по обе стороны океана. Кстати, нехилую поддержку ребята получили в Штатах от местных.

Вадим Ключник:

Мужчина в Нью-Йорке, хотя город постоянно движении, все спешат, он уехал уже, не знал ответ на наш вопрос, где этот банк находится. Потом, через какое-то время мы уже дальше пошли, он уехал на велике, и потом вернулся и говорит: ребята я нашел банк ваш, вот там, за углом!

Кинематограф в этой семье изучили от «А» до «Я». Вадим занимался съемкой и монтажом, а Алеся цветокоррекцией. Однако прописать сценарий в этот раз было невозможно, ведь Америка полна сюрпризов, правда, не всегда приятных. В этот раз привычные туристам гостиничные номера пришлось заменить салоном авто.

Пресловутые американские мотели оказались неоправданно дорогими, как и вся Америка. А последний день путешествий ребята не забудут никогда.

Вадим Ключник​​​​​:

Перед этим нам пришлось сделать такой марш-бросок – мы проехали около 3000 километров за 3,5 дня. Это было сложно, и мы все-таки успели делать видео еще, добежали этот марафон до финиша и стояли с видом на Манхэттен на Бруклинском мосту, и… Ух, мы это сделали!