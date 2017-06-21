Цой жив: каким помнят Виктора Цоя его поклонники

Новости России. 21 июня день рождения Виктора Цоя. Легендарному рок-музыканту могло бы исполниться 55 лет. Мы собрали самые важные направления творчества лидера группы «Кино», актера, художника и символа эпохи в одном материале. Музыка. Группа «Кино», лидером которой являлся Виктор Цой, была одной из самых популярных групп 90-х годов. Их музыка стала символом перемен в стране – сначала музыканты выступали лишь на небольших закрытых площадках, а после собирали стадионы и их песни на пластинках выпускались тысячными тиражами. Некоторые сравнивали увлечение советских людей творчеством группы «Кино» с битломанией. В честь этого появилось даже специальное обозначение зрительской любви – «киномания».

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Практически все песни написаны фронтменом – Виктором Цоем. Сам музыкант отмечал, что относится к своей популярности с юмором и никогда ничего не прогнозировал. По его словам, дольше чем на один день нет смысла загадывать. Он не специально выбирал рок. На взгляд Цоя, это был единственно возможный путь его творчества.

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Сам Цой два года работал кочегаром в котельной и, как рассказывал певец в одном из интервью, это освобождало ему время для свободного занятия любимым делом – музыкой. Ей он был готов полностью отдаваться, посвящать время и отвечать за все, что он делает. Наверное, поэтому в песнях группы молодежь узнавала себя.

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Кинокарьера. Символично, что лидеру одноименной группы начали поступать предложения о съемках в кино. На счету у Цоя участие в нескольких дипломных фильмах студентов киноинститутов, документальные фильмы. Чаще всего исполнитель играл роль самого себя – рок-музыканта, представителя ленинградской тусовки. В 1988 году на экраны вышел фильм «Игла» – единственная полнометражная игровая картина, где у Цоя была главная роль. Он сыграл молодого человека, который пытается избавить давнюю подругу от наркозависимости и отомстить тем, кто занимается сбытом веществ. За роль в «Игле» журнал «Советский экран» признал Виктора Цоя «Лучшим актером» 1989 года.

Фото: «Казахфильм»/Global Look Press

Виктор Цой, рок-музыкант:

Я никогда не пошел бы сниматься к более или менее известному режиссеру. Мне важно было участвовать в изготовлении фильма. Поработать, делая то, что я хочу, а не то, что от меня хотят. Стены Цоя. После неожиданной смерти Цоя в автокатастрофе в 1990 году группа распалась. Но начался новый виток любви поклонников к творчеству «Кино». По всему СССР начали появляться «Стены Цоя», где фанаты писали тексты песен, рисовали портреты лидера группы. Самая известная стена – в Москве на Кривоарбатском переулке. Именно на ней появилась надпись «Виктор Цой сегодня погиб», но в ответ была написана фраза, ставшая легендарной – «Цой жив». Такие стены есть и в других городах. И сегодня поклонники вспоминают легендарного Цоя. Мы собрали, что они пишут в день рождения своего кумирв в социальных сетях.

Фото: osmakkseniya

«Доброе утро, последний герой!

С днем рождения Цоя вас!»

Фото: mos_gul

«Сегодня из авто моего поколения, звучит музыка этого исполнителя».

Фото: valery_boo

«Виктору Цою 55. Нет. Навсегда 28... Тогда мне было бы легче поверить в то, что Солнце погасло, чем в его уход».

Фото: elena_zuikova

«Сегодня у него день рождения... Я никогда не была фанатом группы «Кино» или русского рока, но кто же в молодости не слушал его очаровывающих слух песен... Это было так давно, что теперь кажется в прошлой жизни и не со мной. Спасибо тебе за песни, в которых есть душа. Мне всегда казалось, что во фразе: «Смерть стоит того чтобы жить, любовь стоит того чтобы ждать» есть что-то большее, чем просто слова, теперь я знаю это наверняка... Настоящая любовь определённо того стоит».

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И сейчас песни Виктора Цоя не теряют актуальности. Их слушают как в оригинальном исполнении, так и каверами. Например, несколько лет назад в фильме «Битва за Севастополь» певицей Полиной Гагариной был представлен обновленный вариант композиции «Кукушка».

Фото: dearlida