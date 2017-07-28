Музыканты и хоккеисты: опубликован список самых богатых российских знаменитостей года

Новости России. Журнал Forbes составил рейтинг российских знаменитостей с самым большим доходом. При ранжировании учитывался не только объем гонораров с июня прошлого года по июнь нынешнего, но и упоминания в СМИ и запросы в «Яндекс». Первую строчку в топе занял хоккеист Александр Овечкин. Он заработал около 14 миллионов долларов. Фотофакт: хоккеист Овечкин женился на дочери Веры Глаголевой

Александр Овечин с женой. Фото: aleksandrovechkinofficial

В пятерку богатейших знаменитостей спортсмен входит уже восемь лет. В 2017 году он подвинул прошлогоднего лидера – теннисистку Марию Шарапову, которая заняла 19 место в списке. Теннисистка почти год не играла на соревнованиях из-за дисквалификации. Возвращение легенды: чем занималась Мария Шарапова во время дисквалификации 5 лет назад гомельская бабушка теннисистки рассказывала, что «Благодаря внучке я самая модная бабушка Беларуси!»

Фото: mariasharapova

Второе и третье места заняли коллега Овечкина – хоккеист Евгений Малкин, доход которого составил 9,5 миллионов долларов, и Сергей Бобровский, который заработал на миллион меньше Малкина.

Евгений Малкин. Фото: e.malkin71geno

Фото: igorgulyaevofficial

Фото: timatiofficial