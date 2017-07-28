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Музыканты и хоккеисты: опубликован список самых богатых российских знаменитостей года

28 июля 2017 13:43
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Новости России. Журнал Forbes составил рейтинг российских знаменитостей с самым большим доходом. При ранжировании учитывался не только объем гонораров с июня прошлого года по июнь нынешнего, но и упоминания в СМИ и запросы в «Яндекс».

Первую строчку в топе занял хоккеист Александр Овечкин. Он заработал около 14 миллионов долларов.

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Музыканты и хоккеисты: опубликован список самых богатых российских знаменитостей года -1

Александр Овечин с женой. Фото: aleksandrovechkinofficial

В пятерку богатейших знаменитостей спортсмен входит уже восемь лет. В 2017 году он подвинул прошлогоднего лидера – теннисистку Марию Шарапову, которая заняла 19 место в списке. Теннисистка почти год не играла на соревнованиях из-за дисквалификации.

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Музыканты и хоккеисты: опубликован список самых богатых российских знаменитостей года -4

Фото: mariasharapova

Второе и третье места заняли коллега Овечкина – хоккеист Евгений Малкин, доход которого составил 9,5 миллионов долларов, и Сергей Бобровский, который заработал на миллион меньше Малкина.

Музыканты и хоккеисты: опубликован список самых богатых российских знаменитостей года -7

Евгений Малкин. Фото: e.malkin71geno

На четвертом месте оказались друзья по жизни и на сцене – певцы Анна Нетребко и Филипп Киркоров. Они заработали 7,5 и 7,4 миллиона долларов соответственно.

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Музыканты и хоккеисты: опубликован список самых богатых российских знаменитостей года -10

Фото: igorgulyaevofficial

Замыкают топ-10 самых богатых знаменитостей только музыканты. Доход Тимати составил 6,6 миллиона, Григорий Лепс и Дима Билан заработали на 600 тысяч долларов меньше коллеги.

На девятой строчке расположился дуэт «БИ-2», чей заработок составил 5,7 миллиона долларов. Замыкает десятку Сергей Шнуров с доходом 5 миллионов.

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Музыканты и хоккеисты: опубликован список самых богатых российских знаменитостей года -13

Фото: timatiofficial

В списке крупнейших доходов знаменитостей также есть такие личности как Земфира, Максим Галкин, Егор Крид, рэпер Баста, Ольга Бузова и Ксения Собчак.

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