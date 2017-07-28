Музыканты и хоккеисты: опубликован список самых богатых российских знаменитостей года
Новости России. Журнал Forbes составил рейтинг российских знаменитостей с самым большим доходом. При ранжировании учитывался не только объем гонораров с июня прошлого года по июнь нынешнего, но и упоминания в СМИ и запросы в «Яндекс».
Первую строчку в топе занял хоккеист Александр Овечкин. Он заработал около 14 миллионов долларов.
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Александр Овечин с женой. Фото: aleksandrovechkinofficial
В пятерку богатейших знаменитостей спортсмен входит уже восемь лет. В 2017 году он подвинул прошлогоднего лидера – теннисистку Марию Шарапову, которая заняла 19 место в списке. Теннисистка почти год не играла на соревнованиях из-за дисквалификации.
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Второе и третье места заняли коллега Овечкина – хоккеист Евгений Малкин, доход которого составил 9,5 миллионов долларов, и Сергей Бобровский, который заработал на миллион меньше Малкина.
Евгений Малкин. Фото: e.malkin71geno
Фото: igorgulyaevofficial
Замыкают топ-10 самых богатых знаменитостей только музыканты. Доход Тимати составил 6,6 миллиона, Григорий Лепс и Дима Билан заработали на 600 тысяч долларов меньше коллеги.
На девятой строчке расположился дуэт «БИ-2», чей заработок составил 5,7 миллиона долларов. Замыкает десятку Сергей Шнуров с доходом 5 миллионов.
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В списке крупнейших доходов знаменитостей также есть такие личности как Земфира, Максим Галкин, Егор Крид, рэпер Баста, Ольга Бузова и Ксения Собчак.
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