Топ-4 «умных гаджетов», которые экономят электроэнергию

Если вы на пороге домашнего энергетического коллапса – самое время начать экономить. Попробуйте сменить тариф, например, на дифференцированный по временным периодам. Оплата в этом случае не зависит от объема потребления, а только от времени суток, когда используется электроэнергия. Такая система выгодна для домохозяек.



Ольга Шаройко, руководитель группы МОСЭЭ РУП «Минскэнерго» филиала «Энергосбыт»:

Расчеты по дифференцированным тарифам могут осуществляться в жилых домах и квартирах, оснащенных многотарифными приборами учета. Для этого достаточно абоненту обратиться в энергоснабжающую организацию.



Не позволит опустошить семейный бюджет и замена в частных домах электроводонагревателей тепловым насосом с коэффициентом преобразования энергии: потребив 1 кВт электрической, он отдаст от 2 до 5 кВт тепловой. Об этом задумалась и Светлана. Будучи успешной бизнес-леди, она привыкла рационально использовать любые ресурсы.

Светлана Яцино:

Ученые посчитали, что если выключать спящие неработающие предметы: телевизор, розетка, компьютер – все, чем не пользуешься, то на 15 % уменьшается энергосбережение только по квартире.

Всю старую бытовую технику рекомендуется заменить на новую, которая изначально «пожирает» меньше. Совершая покупки, обращайте внимание на класс энергоэффективности. Игорь Семенов, продавец-консультант бытовой техники:

Существует 7 классов от А до G. Каждый плюс на 25% энергии затрачивает меньше, чем просто A. Эти классы энергоэффективности распространяются на вытяжки, духовые шкафы, плиты, стиральные машины, вытяжки и пылесосы.

Лампы Ильича потихоньку уходят в небытие, вместо них – нового образца. Мария Кронда, корреспондент СТВ:

Самыми эффективными энергосберегающими лампочками на сегодняшний день являются светодиодные. В то время, как обычная расходует 60 ВТ, энергосберегающая только 7, работая при этом на 25 тыс. часов больше.

Энергосбережение волнует и промышленные предприятия. На этом столичном заводе создают комфортные условия порядка 8 тысяч ламп. Полтора года назад около 2 тысяч из них заменили на светодиодные, что позволило сэкономить 10% от прошлогоднего потребления.

Мы составили топ «умных гаджетов», которые точно знают, «на чем стоит свет». Программируемая розетка. Позволяет задать правила включения и выключения подключённых к ней устройств.

Подсветка, заменяющая основное освещение. Крохотные лампочки зажигаются автоматически благодаря встроенному сенсору движения.

Современные настольные лампы с плавной регулировкой мощности.