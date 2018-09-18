Прямой эфир

У всех мужчин после 40 лет снижается выработка полового гормона. Как поможет витамин D?

18 сентября 2018 10:12
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения – Наталия Калович.

Справедливо ли, что у всех мужчин после 40 лет снижается выработка полового гормона, и они на постоянной основе должны принимать витамин D?

Наталия Калович:
В этом есть доля истины. На сегодняшний день наиболее интересные исследования в области положительных эффектов витамина D как раз ведут в области женского здоровья, мужского здоровья и кардиоваскулярных проблем.

В каких продуктах содержится витамин D? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Здоровье # общество

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