«В день рекомендуется съедать не более 30 грамм». Рассказываем о вреде и пользе шоколада

Всё будет в шоколаде – слоган не только богатых и знаменитых. Ежегодно сладкоежки по всему миру тратят около семи миллиардов долларов на коричневое лакомство. В своё время голливудский режиссёр Тим Бёртон возвёл плитку в культ благодаря фильму «Чарли и шоколадная фабрика». Это продукт едят, пьют, добавляют в косметику и даже заворачиваются в него. Всё потому, что учёные приписывают вкусному десерту магические и целебные свойства.

Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Существует мнение, что шоколад является хорошим антидепрессантом – повышает наше настроение. Это действительно так, потому что наш организм реагирует на прием шоколада выделением гормонов счастья: таких как эндорфины и серотонины. В день рекомендуется съедать не более тридцати грамм шоколада.

Исследователи университета Ридинга в Англии провели эксперимент. Тридцати мужчинам и женщинам, со средним уровнем IQ, было предложено по 40-50 граммов ароматного десерта. Оказалось, что во время потребления черного шоколада, их мозговая активность повысилась более чем на шестьдесят процентов.

Олеся Сидукова:

Кофеин, теобромин – они стимулируют наш головной мозг и улучшают его работу. Соответственно, такое мнение, когда говорят, что необходимо взять шоколадку на экзамен – оно абсолютно обоснованно.

Однако не всё, что нам подсовывают маркетологи, можно назвать настоящим шоколадом. По ГОСТу Республики Беларусь количество какао-продуктов в лакомстве не должно быть менее 25%.

Олеся Сидукова:

Когда мы читаем этикетку – мы обращаем внимание на то вещество, которое стоит первым. Если первым стоит сахар, соответственно, этого вещества будет максимальное количество. Чем раньше стоит какао-масло, какао-порошок, тем больше этих компонентов будет в шоколаде. Если там будут присутствовать ещё ароматизаторы, идентичные натуральным – стоит задуматься, насколько натуральным будет этот шоколад.

Однажды в Англии провели эксперимент. Троим заключенным, приговоренным к смертной казни, предложили на выбор: остаток жизни употреблять в пищу лишь кофе, чай или шоколад. Иначе несчастных ждала другая участь: барахтаться в петле на потеху толпе. В результате осужденный, что питался только шоколадом, умер первым. Причем, в муках! Оказывается, любимый миллионами продукт может быть губительным!