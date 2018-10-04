Что было, то было: Доступная классика/ Стреляющая страна/ По горам с J:МОРС

Доступная классика

Часто можно услышать как ворчливые искусствоведы или просто любители классики сетуют на то, что в залах нашей Филармонии или Большого театра почти нет молодежи. А далее звучат рассуждения о падении культуры, интеллекта, нравственности, духовности. Помните, как у Сократа за сотни лет до нашей эры: «Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами; они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие». На сложный вопрос, а почему молодежь не ходит на классическую музыку, оперу или балет, ответить должно само классическое искусство новыми подходами в популяризации искусства для обычных людей. Не стеснялась же Монсеррат Кабалье петь с Фредди Меркьюри, великий тенор Андреа Бочелли исполняет околоклассические шлягеры с английской певицей Сарой Брайтман, а интернациональный квартет исполнителей с консерваторской подготовкой и оперными голосами Il Divo, занесённый в книгу рекордов Гиннесса, как самый коммерчески успешный международный поп-проект. Обработкам Баха в исполнении Ванессы Мэй рукоплещет мир. В конце концов, они пропагандируют хорошую музыку и настоящее искусство. Прекрасно, что у нас в Беларуси подобным занимается Президентский оркестр Республики Беларусь под управлением заслуженного артиста Виктора Бабарикина. Скоро они покажут новую программу, где прозвучат Бах, Моцарт, Бетховен в рок-стиле. Это и есть важный шаг к осовремениваю и популяризации классики. Я был на концертах этого оркестра, с удовольствием слушал в их обработках Цоя, Metallica, Deep Purple, Scorpions, Queen и многих других.

Стреляющая страна

Я как большинство мужчин обожаю оружие. В молодости с умилением смотрел в сторону США, где разрешено свободно покупать боевые пистолеты, револьверы и даже штурмовые винтовки. Но с каждым годом все больше понимаю, что свободная продажа оружия приводит к страшным катастрофам. Несмотря на то, что Америка вполне себе правовое государство, чудовищные трагедии, когда кто-то просто так убивает десятки людей, звучат в новостях практически еженедельно. На руках американцев около 300 миллионов единиц огнестрельного оружия. От него с начала 2018 года по конец августа погибло 10 022 человек, ещё 20 530 получили ранения различной степени тяжести. За период с 1968-го до 2011 года количество погибших от огнестрельного оружия в США превышает совокупные потери во всех войнах, которые когда-либо велись Америкой. В этот период произошло 1,4 млн смертей, тогда как во всех вооруженных конфликтах – от Войны за независимость до последней Иракской кампании – погибло 1,2 миллиона американцев. Вот и сегодня, в результате стрельбы у торгового центра в Филадельфии пострадали пять человек. Потому пусть лучше в тире или, если совсем жажда поохотиться замучала, можно сдать экзамен на охотника, пройти все проверки, заплатить все налоги и приобрести вожделенный гладкоствол.

По горам с J:МОРС

Лидер белорусской группы J:МОРС Владимир Пугач опубликовал в соцсетях видеодневник поездки в горы. Фронтмен таким образом избавлялся от акрофобии и как он заявляет «прочищает мозг». В тяжелых горных переходах вокалист делится впечатлениями и испытывает судьбу на прочность.

Ролик набрал множество просмотров и комментариев типа – «красиво, страшно, интересно!».

Д.П.

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