GPS-трекер можно зашить в раму или в руль. Рассказываем, как защитить ваш велосипед от кражи

Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:

Мужчина заходит в подъезд своего дома, и ему навстречу спускается другой мужчина, который несет велосипед первого мужчины. И на вопрос, куда ты несешь велосипед?! Второй мужчина ответил: как куда? На техобслуживание!

И хоть эта реальная история стала анекдотом, сотрудникам милиции в этом велосезоне не смешно. Только 90 случаев угона во Фрунзенском районе. А по Минску – вся тысяча. И хоть по европейским меркам это всего ничего, для столицы эта цифра в минус. Преступники сбывают велосипеды через интернет, а покупатели не спешат проверять паспорт на б/у.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД г. Минска:

В августе 2018-го был задержан 29-летний неработающий минчанин, который подозревался в совершении 13 краж велосипедов. Кражи он совершал в темное время суток, брал велосипеды с лестничных площадок и из тамбура. Украденные велосипеды он сбывал водителям такси.

Под прицелом воров даже детские велосипеды. Не приговор для профи и камеры видеонаблюдения. Поэтому либо оставляйте своего железного коня в квартире, либо не жалейте денег на его привязь, потому что перекусить тонкий трос секатором займет всего пару секунд.

Павел Горбунов:

Мы рекомендуем либо толстые надежные тросы диаметром больше 19 мм либо лучше такой замок. Такой замок стоит дороже, может быть, в раза два или три, но если вы покупаете велосипед, который стоит 1000 рублей, то наверное, можно купить и достаточно дорогой замок.

Наталья Оскирко:

Обратите внимание на GPS-трекер, его можно зашить в раму или в руль и всегда знать местоположение своего велосипеда. А лучше можно набить номер, который есть в серийных документах. Если воры, например, захотят перекрасить велосипед, то выбитый номер всегда останется на виду.

Для опытных велоугонщиков и хороший замок не помеха, если вы пристегнули его за колесо или за седло, которое можно запросто открутить. Мастер-класс по безопасной парковке: Павел Горбунов:

Велосипед нужно пристегивать за раму, поэтому важно пользоваться хорошей и удобной велопарковкой, где велосипед можно за раму зафиксировать. Если вы храните велосипед в подъезде, а это самое популярное место для кражи, подумайте, где вы можете закрепить велосипед.