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GPS-трекер можно зашить в раму или в руль. Рассказываем, как защитить ваш велосипед от кражи

04 октября 2018 08:49
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Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:
Мужчина заходит в подъезд своего дома, и ему навстречу спускается другой мужчина, который несет велосипед первого мужчины. И на вопрос, куда ты несешь велосипед?! Второй мужчина ответил: как куда? На техобслуживание!

GPS-трекер можно зашить в раму или в руль. Рассказываем, как защитить ваш велосипед от кражи-1

И хоть эта реальная история стала анекдотом, сотрудникам милиции в этом велосезоне не смешно. Только 90 случаев угона во Фрунзенском районе. А по Минску – вся тысяча. И хоть по европейским меркам это всего ничего, для столицы эта цифра в минус. Преступники сбывают велосипеды через интернет, а покупатели не спешат проверять паспорт на б/у.

GPS-трекер можно зашить в раму или в руль. Рассказываем, как защитить ваш велосипед от кражи-4

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД г. Минска:
В августе 2018-го был задержан 29-летний неработающий минчанин, который подозревался в совершении 13 краж велосипедов. Кражи он совершал в темное время суток, брал велосипеды с лестничных площадок и из тамбура. Украденные велосипеды он сбывал водителям такси.  

GPS-трекер можно зашить в раму или в руль. Рассказываем, как защитить ваш велосипед от кражи-7

Под прицелом воров даже детские велосипеды. Не приговор для профи и камеры видеонаблюдения. Поэтому либо оставляйте своего железного коня в квартире, либо не жалейте денег на его привязь, потому что перекусить тонкий трос секатором займет всего пару секунд. 

GPS-трекер можно зашить в раму или в руль. Рассказываем, как защитить ваш велосипед от кражи-10

Павел Горбунов:  
Мы рекомендуем либо толстые надежные тросы диаметром больше 19 мм либо лучше такой замок. Такой замок стоит дороже, может быть, в раза два или три, но если вы покупаете велосипед, который стоит 1000 рублей, то наверное, можно купить и достаточно дорогой замок.  

GPS-трекер можно зашить в раму или в руль. Рассказываем, как защитить ваш велосипед от кражи-13

Наталья Оскирко:  
Обратите внимание на GPS-трекер, его можно зашить в раму или в руль и всегда знать местоположение своего велосипеда. А лучше можно набить номер, который есть в серийных документах. Если воры, например, захотят перекрасить велосипед, то выбитый номер всегда останется на виду.  

GPS-трекер можно зашить в раму или в руль. Рассказываем, как защитить ваш велосипед от кражи-16

Для опытных велоугонщиков и хороший замок не помеха, если вы пристегнули его за колесо или за седло, которое можно запросто открутить.

Мастер-класс по безопасной парковке: 

Павел Горбунов:
Велосипед нужно пристегивать за раму, поэтому важно пользоваться хорошей и удобной велопарковкой, где велосипед можно за раму зафиксировать. Если вы храните велосипед в подъезде, а это самое популярное место для кражи, подумайте, где вы можете закрепить велосипед. 

GPS-трекер можно зашить в раму или в руль. Рассказываем, как защитить ваш велосипед от кражи-19

Сегодня можно даже застраховать свой велосипед, а лучше позаботьтесь об этом сами. 

Павел Горбунов:
Подойдите к вашему велосипеду, переверните его, обычно внизу находится номер, перепишите его и сфотографируйте велосипед. Когда вы будете подавать заявление о краже, вы обязательно принесите фотографии и скажите этот номер. 

# Велосипед # общество # Наталья Оскирко # Павел Горбунов # Фотофакт # Велосипед

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