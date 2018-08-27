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Стрельба на соревнованиях геймеров во Флориде: что известно

27 августа 2018 09:27
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Новости США. В результате стрельбы в городе Джексонвилл, штат Флорида, погибли два человека. Еще 11 серьезно пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба на турнире по видеоиграм во Флориде. Есть погибшие

Стрельба на соревнованиях геймеров во Флориде: что известно-1

ЧП произошло 26 августа. В городе проходили соревнования по компьютерным играм. После того, как были объявлены результаты состязаний, один из геймеров выхватил огнестрельное оружие и открыл беспорядочный огонь по зрителям и участникам турнира, после чего застрелился.

Позже стало известно, что стрелок – 24-летний Дэвид Кац – проиграл в состязаниях, что, по всей видимости, и стало причиной происшествия. Расследование по делу продолжается.

# Стрельба в США # Дэвид Кац # Фотофакт

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