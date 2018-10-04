«Полюбила эту культуру ещё в молодости». Продегустировать и получить знания: ярмарка белорусского винограда в Минске
Новости Беларуси. 4 октября в Минске проходит ярмарка белорусского винограда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виноградари-любители из разных районов Беларуси, а также представители Института плодоводства привезли несколько десятков сортов саженцев и плоды для дегустации. «Монарх», «Алешенька», «Аркадия», всевозможные вариации кишмиша – более 40 сортов можно оценить на вкус.
Возделывание виноградной культуры в Беларуси за последние годы стало не только реальным, но и популярным. Климатические условия позволяют выращивать плоды даже в северных регионах, причем не только в теплице, но и в открытом грунте.
Иван Суровицкий, виноградарь-любитель:
Болгарский кишмиш «Афродита». Грозди большие. Прекрасно хранится до самых морозов. На кусте висит и не портится. Вызревает и в открытом грунте, и в теплице.
С детства я любил его очень сильно и хотел наесться до отвала. Мечту осуществил.
Людмила Юзофатова, виноградарь-любитель:
Полюбила я эту культуру еще в молодости. С тех пор выращиваю виноград. Всё дальше затягивает, хочется всё больше и больше. У меня более 150 сортов.
Владимир Устинов, научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:
В любительском плане культура развивается и развивается интенсивно. Спрос и интерес к культуре постоянно возрастает, тем более что и селекция не стоит на месте – выводятся всё новые и новые сорта ультрараннего и раннего сроков созревания, которые для наших условий природно-климатических весьма подходят.
Фермерские хозяйства и владельцы приусадебных участков постоянно экспериментируют и испытывают сорта разных селекций. Кроме этого, при Дворце культуры ветеранов работает клуб любителей винограда, где два раза в месяц абсолютно бесплатно проводят мастер-классы для тех, кто только собирается заняться возделыванием солнечных гроздей.