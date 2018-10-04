В Филадельфии неизвестные стреляли по людям около торгового центра: пострадали пять человек

Новости США. В результате стрельбы у торгового центра в Филадельфии пострадали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в ночь на 4 октября.
Новости США. В результате стрельбы у торгового центра в Филадельфии пострадали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в ночь на 4 октября.
По предварительным данным, огонь по молодым людям открыли двое неизвестных из автомобиля. После атаки злоумышленники скрылись.
Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Правоохранители ведут розыск нападавших.