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В Филадельфии неизвестные стреляли по людям около торгового центра: пострадали пять человек

04 октября 2018 09:44
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Новости США. В результате стрельбы у торгового центра в Филадельфии пострадали пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в ночь на 4 октября.

В Филадельфии неизвестные стреляли по людям около торгового центра: пострадали пять человек-1

По предварительным данным, огонь по молодым людям открыли двое неизвестных из автомобиля. После атаки злоумышленники скрылись.

Пострадавшие находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Правоохранители ведут розыск нападавших.

# Стрельба в США # Фотофакт

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