Песни Высоцкого и Metallica Show: два уникальных концерта этой осенью даст Президентский оркестр Республики Беларусь

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь – Виктор Бабарикин.

Какая программа запланирована на осень, помимо концерта «Классика встречает рок»?

Бах, Моцарт, Бетховен в рок-стиле. Новую программу покажет Президентский оркестр Республики Беларусь

Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:

Будет целая программа из песен Владимира Высоцкого в октябре. Оркестр играет фантазии Высоцкого, и два солиста – это Артур Федорович и Павел Нарочанский. В прошлом году программа прошла с аншлагом и зрители пишут, и просят, поэтому решили повторить. 15 декабря будет Metallica Show в Большом зале Дворца Республики.

Anastacia и Brit Floyd выступят с Президентским оркестром Республики Беларусь в ноябре