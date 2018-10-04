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Песни Высоцкого и Metallica Show: два уникальных концерта этой осенью даст Президентский оркестр Республики Беларусь

04 октября 2018 10:23
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь – Виктор Бабарикин.

Какая программа запланирована на осень, помимо концерта «Классика встречает рок»?

Бах, Моцарт, Бетховен в рок-стиле. Новую программу покажет Президентский оркестр Республики Беларусь

Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:
Будет целая программа из песен Владимира Высоцкого в октябре. Оркестр играет фантазии Высоцкого, и два солиста – это Артур Федорович и Павел Нарочанский. В прошлом году программа прошла с аншлагом и зрители пишут, и просят, поэтому решили повторить. 15 декабря будет Metallica Show в Большом зале Дворца Республики.

Anastacia и Brit Floyd выступят с Президентским оркестром Республики Беларусь в ноябре

# Музыкальные события в Минске # Музыка # Виктор Бабарикин # Фотофакт # Музыка

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