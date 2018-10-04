В Минске нетрезвый иностранец на BMW врезался в Ford газовой службы и сбежал
Новости Беларуси. 4 октября около пяти утра в Минске имела место авария с участием гражданина Китая.
По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW 750 двигалась по проспекту Дзержинского в сторону улицы Гурского. В определённый момент автомобиль врезался в Ford Transit газовой службы.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Водитель BMW после случившегося сбежал с места происшествия. Неуправляемая машина начала двигаться задним ходом, наехала на бордюр, оказалась за пределами дороги и врезалась в металлическое ограждение стройплощадки.
Личность водителя BMW установлена. Им оказался 20-летний гражданин Китая, который на момент прохождения медосвидетельствования был пьян (0,48 промилле алкоголя).
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В отношении парня составлены 6 административных протоколов, они будут направлены в отдел по гражданству и миграции. Из-за инцидента юноше может грозить запрет на дальнейшее пребывание в Беларуси.
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