В Минске нетрезвый иностранец на BMW врезался в Ford газовой службы и сбежал

По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW 750 двигалась по проспекту Дзержинского в сторону улицы Гурского. В определённый момент автомобиль врезался в Ford Transit газовой службы.

Новости Беларуси. 4 октября около пяти утра в Минске имела место авария с участием гражданина Китая.

Водитель BMW после случившегося сбежал с места происшествия. Неуправляемая машина начала двигаться задним ходом, наехала на бордюр, оказалась за пределами дороги и врезалась в металлическое ограждение стройплощадки.

Личность водителя BMW установлена. Им оказался 20-летний гражданин Китая, который на момент прохождения медосвидетельствования был пьян (0,48 промилле алкоголя).