Бах, Моцарт, Бетховен в рок-стиле. Новую программу покажет Президентский оркестр Республики Беларусь

Как, всё-таки, удивительно меняется время. Старый добрый рок, который когда-то наши родители слушали на заезженных кассетах под неодобрительное ворчание старшего поколения, сегодня считается классикой. Если в душе вы с этим ещё не согласны, то вам определенно стоит услышать, как исполняет рок-произведения Президентский оркестр Республики Беларусь.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель и главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь – Виктор Бабарикин.

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Как пришла идея создать такой репертуар? Что будет звучать?

Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:

«Классика встречает рок». Мы давно к этому шли и решили чисто классическую музыку Баха, Моцарта, Бетховена переработать в рок-стиле. Вместе с аранжировщиком Владом Мазуркевичем это удалось. Мы даже некоторые произведения показывали в Минске и решили сделать большую программу, в которой будет популярная музыка, как в чистом виде будет звучать и «Шутка» Баха для флейты с камерным оркестром, также будет звучать ода «К радости» Бетховена с вокалистами хора и электрогитарой. Будут две классные фантазии. Одна будет на тему Моцарта, где будут использованы фрагменты из произведений «Маленькая ночная серенада», это фортепианный концерт, это Симфония №40. Они играются в классической обработке, а потом вступает электрогитара.

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