Стрельба на территории школы в штате Невада: погиб 18-летний парень

Новости США. В результате стрельбы на территории школы в штате Невада погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раненого 18-летнего парня обнаружили на площадке у бейсбольного поля. Его доставили в больницу, однако юноша скончался от полученных травм. Является ли он учеником учебного заведения, пока неизвестно.

После ЧП правоохранители обыскали школу и прилегающие территории. На месте стрельбы было обнаружено оружие. Преподавателей и учащихся эвакуировали. Полицейские пытаются установить личность нападавшего.