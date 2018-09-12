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Стрельба на территории школы в штате Невада: погиб 18-летний парень

12 сентября 2018 08:26
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Новости США. В результате стрельбы на территории школы в штате Невада погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба на территории школы в штате Невада: погиб 18-летний парень-1

Раненого 18-летнего парня обнаружили на площадке у бейсбольного поля. Его доставили в больницу, однако юноша скончался от полученных травм. Является ли он учеником учебного заведения, пока неизвестно.

После ЧП правоохранители обыскали школу и прилегающие территории. На месте стрельбы было обнаружено оружие. Преподавателей и учащихся эвакуировали. Полицейские пытаются установить личность нападавшего.

Стрельба на территории школы в штате Невада: погиб 18-летний парень-4

# Стрельба в США # Фотофакт

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