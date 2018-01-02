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В США 16-летний подросток застрелил свою семью в новогоднюю ночь

02 января 2018 09:16
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Новости США. В Нью-Джерси подросток расстрелял свою семью в канун Нового года.

По информации NBC, в канун Нового года незадолго до полуночи 16-летний парень застрелил из полуавтоматической винтовки отца, мать, 18-летнюю сестру и 70-летнюю знакомую семьи.

Полиция задержала молодого человека.

По словам прокурора округа, дедушка и брат подозреваемого не получили ранения. Устанавливается, были ли они дома в момент стрельбы.

Подростку грозят четыре обвинения в убийстве и одно обвинение в хранении оружия в противозаконных целях.

Мотив пока не установлен.

В ноябре прошлого года в США отец оставил пистолет рядом с ребенком.

3-летний мальчик застрелил свою годовалую сестру – здесь подробнее.

# Стрельба в США

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