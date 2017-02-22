Руслан Алехно учится оперному пению у Андреа Бочелли в Италии

Как часто ты приезжаешь в родную Беларусь?

Руслан Алехно, певец:

Может быть раз в полгода – у родителей в гостях. Конечно, скучаю. Правда, скучаю! Скучаю по Родине, по белорусской земле, по общению с белорусским народом, по белорусской кухне. Я очень люблю белорусскую кухню!

Руслан, все помнят, как ты победил на одном из российских проектов. С момента той победы твоя карьера росла, росла и доросла до «Ордена за развитие культуры России».

Руслан Алехно, певец:

Когда твою работу и твой труд замечают и поощряют таким образом, это приятно. Я не скрою, потому что это такая награда, которая досталась мне за какие-то мои труды. Она не покупается, не зарабатывается чем-то. Своим честным трудом!

Когда мне позвонили и сказали: «Мы бы хотели пригласить Вас на церемонию вручения Ордена за вклад развития культуры Росии», я говорю: «Кому?» «Вам!» Я подумал, что это какой-то розыгрыш. Я до последнего не верил. Для меня это была всё-таки эмоция такая – неожиданность. Когда мне вручили орден, я, правда, был рад. Разместил это всё во всех соцсетях, позвонил родителям. Коллеги начали поздравлять.

Вся твоя карьера охвачена аурой позитива. Как добиться такого позитивного эффекта?

Руслан Алехно, певец:



Мне не нужен какой-то пиар, связанный с какими-то придуманными историями. В этом нет необходимости!

Вернёмся в Бобруйск, откуда началась твоя жизненная история. В этом году Бобруйск был объявлен культурной столицей. Это как-то отзывается в твоей душе?

Руслан Алехно, певец:

Безусловно, это приятно. Я не могу этим не гордиться. Во-первых, Родина моя, во-вторых, город, в котором я родился. В котором началась моя жизнь не только творческая. То, что я имею на сегодняшний день, – это начиналось именно в Бобруйске. Детский сад, школа, музыкальная школа и ресторан, в котором я работал. Только после какого-то периода я переехал в Минск. В Бобруйске много людей, помимо Би-2, других артистов. Много талантливых людей: художники, поэты…

Есть такое чувство ностальгии. Трепета. Когда я нахожусь в Беларуси, у меня внутри - трепет.

Что сейчас происходит в твоей творческой жизни?

Руслан Алехно, певец:

Много ярких и значимых событий за последние годы. Одно из – участие в шоу перевоплощений «Один в один». За два сезона 32 образа . Очень интересный проект, который дал мне возможность раскрыться и сломать какие-то стереотипы. Все знают меня как эстрадного исполнителя.

Я начал обучение в Италии у оперного певца Андреа Бочелли. У нас уже готово несколько песен. Это для меня новый этап. Новое дыхание в творческой жизни.