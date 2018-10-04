Старейший ВУЗ Беларуси со 105-летней историей. Могилёвский госуниверситет имени А.Кулешова отмечает юбилей

Новости Беларуси. Один из старейших ВУЗов страны – Могилевский госуниверситет имени Кулешова – отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Готовить педагогов здесь начали 105 лет назад – еще перед Первой мировой войной.

Выпускники тогда еще учительского института были востребованы в разных уголках большой империи. В советское время ВУЗ развивался, открывались новые факультеты и специальности. В конце XX века институт сменил название и стал классическим университетом, где готовят кадры по 30 специальностям для самых разных отраслей.

Мария Юрченко, студент Могилевского государственного университета им. А.Кулешова: Обстановка здесь очень дружелюбная. Все учителя стараются нам дать не только знания, но и опыт, практику, чтобы уже после окончания университета мы могли воспользоваться знаниями на практике.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке: Гэта месца, дзе я стаў прафесійным гісторыкам, дзе мяне навучылі азам спецыяльнасці і далі ўсё неабходнае для далейшага прафесійнага кар’ернага ўзросту.

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета им. А.Кулешова:

Мы развиваем партнерские отношения с нашими зарубежными коллегами. В первую очередь, с Китаем, со странами Западной Европы. И мы видим будущее в том, чтобы создавать совместные образовательные программы.

За время существования Могилевский университет выпустил более 70 тысяч специалистов. Среди них немало известных людей. Образование здесь получил и Президент Беларуси. Александр Лукашенко учился на историческом факультете. Об этом можно узнать в Зале Славы университета, который открыли к юбилею.