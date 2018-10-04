«Зато мозг так прочистил»: лидер «J:МОРС» Владимир Пугач избавлялся от акрофобии в горах

Новости Беларуси. Вокалист и лидер белорусской группы «J:МОРС» Владимир Пугач опубликовал в соцсетях видеодневник поездки в горы. Фронтмен избавлялся от акрофобии. «Едем в горы сквозь горы», – начал повествование Пугач.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале J:МОРС Во время дороги певец обозначил, что температура воздуха на улице была плюс семь градусов Цельсия, а сам мужчина был в коротких носках, майке и ветровке. Несколько раз ребята останавливались. В одном случае нужно было заправиться, потом захотелось снять водопад. Во время съёмок бегущей воды за кадром слышна белорусская речь.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале J:МОРС Владимир и его компаньоны заходили в магазин сувениров, где пили кофе. Следующим пунктом стал магазин экипировки. «Нужно обязательно в шлеме лазать по горам, потому что сверху падают камни, которые оставляют либо в шлеме, либо в голове вмятину», – обосновал Пугач покупку каски. Владимир Пугач, группа «J:Морс»: То, чем я последние 15 лет занимаюсь, похоже на терзания и метания

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале J:МОРС Вскоре путники зашли в фуникулёр, откуда смогли любоваться красотами природы. Владимир описывает то, что видит, после чего голод берёт верх, и певец уходит обедать. Закончив трапезу, компания приступает непосредственно к тому, что и было целью поездки, – лазанью по горам. Сначала под ногами любителей активного отдыха была земля, затем узкий мостик. Продолжился путь восхождением по отвесной скале и переходом пропасти уже не по мосту, а по верёвке.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале J:МОРС «Высота примерно три тысячи метров. Часа два с половиной мы в пути. Скоро всё закончится, так или иначе», – сказал ближе к концу ролика музыкант. Вскоре компания закончила маршрут и направилась куда-нибудь принять душ. Владимир заметил, что для него такая прогулка была впервые.

Фото: instagram.com/vpougatch «Я убил свою новую обувь, Я купил специально в горах походить. Зато мозг так прочистил… А мозг – дороже! Берегите себя. Пока», – закончил видеодневник Пугач. По ходу ролика играет приятная музыка. В первой половине видео фоном выступает лёгкая весёлая композиция, во второй половине мелодия изменилась на более подходящую для лазанья по горам – боевую с духовыми инструментами. «Это хорошая новость». Песни «J:Морс» прозвучали в новом фильме сына Дэвида Боуи