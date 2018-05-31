Что было. Светлане Алексиевич – 70/ На пушки денег не жалеть/ 10 необычных запретов на курение

Кем гордимся

Родилась в Украине, живет в Беларуси, книги пишет по-русски… Прозаиков или поэтов с таким славянским набором биографических данных можно встретить немало. Но человек, о котором знает весь мир и который на весь этот мир прославил Беларусь, среди них один – Светлана Алексиевич. Сегодня белорусской писательнице, лауреату Нобелевской премии по литературе – 70 лет. Искренне поздравляем!

Эту высочайшую оценку творчества Светлана Александровна получила за книги «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва»… Одни их читали из интереса, других, как рассказывают, заставляли в школе. Но любого из читателей ее документалистика не может не поражать какой-то быковской обнаженностью и болью. Не зря ведь награда вручена «за ее многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время».

Помнится, с каким чувством гордости белорусская общественность встретила новость о присвоении ей «Нобеля». Как ждали церемонии торжественного вручения премии в Стокгольме. С таким же чувством уважения и гордости белорусы сегодня думали и говорили о юбиляре Светлане Алексиевич.

Армия боеспособна, но есть недостатки

Всю весну белорусскую армию проверяли по поручению Президента. И вот настало время подвести итоги, поэтому Александр Лукашенко собрал сегодня военных в своей резиденции. Пожалуй, главное, что там решили: на безопасность в стране денег никогда не жалели и жалеть не будем. Однако неэффективного использования ресурсов быть не должно. Было еще раз как красным карандашом подчеркнуто, что Беларусь не собирается участвовать в гонке вооружений, но армия в любой момент должна эффективно реагировать на современные угрозы. «Задача заключается не только в том, чтобы сохранить или увеличить военный потенциал нашей армии, но и рационально его применять, – сказал главнокомандующий. В ходе проверки были вскрыты и недостатки. Видимо, серьезные, поскольку речь Президента изобиловала такими эпитетами как формализм, безалаберность, банальная неорганизованность и головотяпство. О каких «проколах» конкретно шла речь, не сообщается. Да и необязательно публике знать: у военных должны быть свои секреты. Главное, чтобы недостатки были устранены и не влияли на наш покой.

В этот же день Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в Вооруженных Силах

Брось сигарету!

Сегодня всё курящее и некурящее человечество отмечает день борьбы с никотиновой зависимостью. В Беларуси отвадить человека от сигареты – дело государственное. Население стареет, а к тому же болеет и вымирает, гибнет в пожарах, в том числе от табака. Кому работать?! Говорят, сейчас курят 30% белорусов. А в соответствии с госпрограммой, рассчитанной до 2020 года, число курильщиков планируется сократить почти на четверть. Вот и борются, где как придумают. Правда, осторожно, чтобы, так сказать, одним махом не «затушить» экономику страны: все-таки табак бюджет пополняет. Поэтому пока у нас не так жестко. Запрещают курить в общественных местах, парках и ресторанах, в подъездах и на балконах. Думают наложить табу на кальян (дома хоть обкурись) и электронные сигареты. Кое-где некурящим доплачивают. Телевизионщики делают фильмы и ролики. Кстати, сегодня на СТВ в 20.15 репортаж «Плата за дым».

А что придумали в других странах?

10 запретов на курение:

Во многих странах мира запреты на курение схожи с теми, что существуют в Беларуси. Но есть и отличия в законодательстве. 1. В Украине в перечень полного запрета на курение вошли церкви и 50-метровая зона вокруг них. 2. В аргентинском крупном городе Кордове ввели запрет на курение за рулем автомобиля. 3. В столице Кубы нельзя курить в государственном общепите.

4. В Болгарии в заведениях общепита курение разрешено после 22.00.

5. В Великобритании тебя на 50 фунтов оштрафуют за курение на стадионе, а за повторную попытку выгонят.

6. В Дании разрешено курить в барах до 40 квадратных метров.

7. В Испании запрещено курение на пляжах.

8. В Хорватии нельзя дымить в любых закрытых помещениях.

9. В Израиле актерам театра запретили курить на сцене, даже если того требует пьеса.

10. В Объединённых Арабских Эмиратах нельзя выращивать табак, а также курить в частных автомобилях, перевозящих детей в возрасте до 12 лет.

Но главное отличие – штрафы. За границей они просто сумасшедшие.

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В.Д.