«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей

Новости Беларуси. В Могилеве родителям помогут в уходе за особенными детьми. В специализированном Доме ребенка появилось отделение социальной передышки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь 28 дней в году за тяжело больным ребенком присмотрят специалисты. Подобная группа в нашей стране была только одна – на базе Белорусского детского хосписа. Но здесь все будет по-другому. Галина Стрельцова больше не работает учителем химии. Последние годы не расстается со своим сыном Тимофеем 24 часа в сутки 365 дней в году. У шестилетнего мальчика детский церебральный паралич и аномалия развития головного мозга. Не говорит, не ходит, не умеет держать ложку – без помощи мамы никак.

Галина Стрельцова, житель Могилева:

Мама тяжело больного ребенка ущемляет себя во всем. Если у обычных мам есть выходные, то у нас их нет. И переводить будильник, на час позже встать – у нас этого нет. Чтобы решить эту проблему, в Могилеве решили открыть отделение социальной передышки. Одновременно здесь могут находится пять детей с органическим поражением центральной нервной системы.

Родители могут оставлять ребенка на 28 дней в году. Можно сразу, можно частями. В игровой, спальных комнатах и процедурных создана атмосфера домашнего уюта.

Юрий Прокопенко, СТВ:

В каждой комнате установлены ионизаторы и увлажнители воздуха, всевозможные сенсорные колонны и энергетические лампы. Всё для улучшения самочувствия ребенка. Кровати функциональные. Нажатием кнопки меняет положение. Это для того, чтобы на теле не образовывались пролежни.

Ну и, конечно, абсолютная безбарьерная среда. Повсюду поручни и приспособления для инвалидных колясок. Этот проект реализовали благодаря международной программе. Персонал прошел стажировку в Германии.

Елена Шершнева, медицинская сестра отделения паллиативной помощи Могилевского специализированного дома ребенка:

Здесь дети не будут предоставлены сами себе. У нас работает профессиональная команда. Ребенок, поступивший на социальную передышку, будет заниматься с логопедом, инструктором ЛФК, медсестрой.

Наталья Александрович, главный врач Могилевского специализированного дома ребенка:

Это короткий отдых для мамы, это возможность воспользоваться услугами медицины для себя лично, не только для ребенка. И в конце концов, это повышение социального статуса женщины. Она сможет почувствовать себя обычным человеком. Сходить в театр, сходить к подруге, съездить лишний раз к родителям. Это очень важно.