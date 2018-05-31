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«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей

31 мая 2018 16:49
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Новости Беларуси. В Могилеве родителям помогут в уходе за особенными детьми. В специализированном Доме ребенка появилось отделение социальной передышки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь 28 дней в году за тяжело больным ребенком присмотрят специалисты. Подобная группа в нашей стране была только одна – на базе Белорусского детского хосписа. Но здесь все будет по-другому.

Галина Стрельцова больше не работает учителем химии. Последние годы не расстается со своим сыном Тимофеем 24 часа в сутки 365 дней в году. У шестилетнего мальчика детский церебральный паралич и аномалия развития головного мозга. Не говорит, не ходит, не умеет держать ложку – без помощи мамы никак.

«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей-1

Галина Стрельцова, житель Могилева:
Мама тяжело больного ребенка ущемляет себя во всем. Если у обычных мам есть выходные, то у нас их нет. И переводить будильник, на час позже встать – у нас этого нет.

Чтобы решить эту проблему, в Могилеве решили открыть отделение социальной передышки. Одновременно здесь могут находится пять детей с органическим поражением центральной нервной системы.

«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей-4

«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей-6

«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей-8

Родители могут оставлять ребенка на 28 дней в году. Можно сразу, можно частями. В игровой, спальных комнатах и процедурных создана атмосфера домашнего уюта.

«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей-11

Юрий Прокопенко, СТВ:
В каждой комнате установлены ионизаторы и увлажнители воздуха, всевозможные сенсорные колонны и энергетические лампы. Всё для улучшения самочувствия ребенка. Кровати функциональные. Нажатием кнопки меняет положение. Это для того, чтобы на теле не образовывались пролежни.

«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей-14

Ну и, конечно, абсолютная безбарьерная среда. Повсюду поручни и приспособления для инвалидных колясок.

Этот проект реализовали благодаря международной программе. Персонал прошел стажировку в Германии.

«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей-17

Елена Шершнева, медицинская сестра отделения паллиативной помощи Могилевского специализированного дома ребенка:
Здесь дети не будут предоставлены сами себе. У нас работает профессиональная команда. Ребенок, поступивший на социальную передышку, будет заниматься с логопедом, инструктором ЛФК, медсестрой.

«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей-20

Наталья Александрович, главный врач Могилевского специализированного дома ребенка:
Это короткий отдых для мамы, это возможность воспользоваться услугами медицины для себя лично, не только для ребенка. И в конце концов, это повышение социального статуса женщины. Она сможет почувствовать себя обычным человеком. Сходить в театр, сходить к подруге, съездить лишний раз к родителям. Это очень важно.

«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей-23

Эта в своем роде гостиница для особенных детей начнет работать через пару недель. Желающие есть. Сын Галины Стрельцовой будет одним из первых гостей. Мама привезет его сюда на пять дней. А сама планирует сделать в квартире косметический ремонт и просто немного передохнуть.

«Это короткий отдых для мамы». В могилёвском Доме ребенка открыли отделение социальной передышки для особенных детей-26

# Особенные дети # общество # Юрий Прокопенко # Елена Шершнева # Наталья Александрович # Фотофакт

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